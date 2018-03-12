KADEBOSTANY возвращается в Россию
Сначала, 22 марта, в клубе "Аврора" в Санкт-Петербурге, а потом, 23 марта, в клубе "RED" в Москве состоится грандиозное событие – выступление KADEBOSTANY. Новые колонисты поп-империи и выдающиеся артисты в рамках европейского тура дадут сольные концерты, на которых представят свой новый альбом, релиз которого запланирован на февраль 2018 года.
Проект был основан в Женеве в 2008 г. швейцарским диджеем и продюсером Уильямом Джеремия. По его личной задумке, KADEBOSTANY – не просто группа, а целая республика, целью которой является вторжение в мировую поп- культуру и раскрытие новых ее граней.
Коллектив известен своей необычной идеологией – у группы есть флаг республики, а сам Джеремия называет себя ее президентом.
Слава обрушилась на KADEBOSTANY, после того как их кавер-версия песни Бейонсе "Сrazy In Love" вихрем пронеслась по мировым киноэкранам, прозвучав в фильме "50 оттенков серого". Известные хиты группы "Teddy Bear", "Castle In The Snow", а также "Mind If I Stay", выпущенная в 2017 г., занимают первые строчки всевозможных чартов, вдохновляя диджеев со всего мира делать огромное количество ремиксов.
Отношение к России у KADEBOSTANY особое, ведь, помимо прочего, в 2016 г. "голосом республики" стала русская девушка Кристина. Уильям Джеремия ласково называет ее выдающийся музыкальный талант "сокровищем" группы.
Невероятные визуальные эффекты, танцевальные номера и даже марши, сопровождающие все шоу KADEBOSTANY, делают их появление на сцене поистине уникальным событием, которое никого не оставит равнодушным.
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