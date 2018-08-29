Москва стала столицей молодежного театрального движения

В Первопрестольной впервые проходил XII Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров

Он длился несколько дней – с 20 по 24 августа – при информационной поддержке "Yтро.ру".

В рамках конгресса состоялся VI Московский международный фестиваль университетских и молодежных театров. Организатором форума стал столичный театр МОСТ – первый студенческий театр России, прошедший путь от университетского театра до профессионального и получивший статус государственного.

Чем запомнился фестиваль, собравший в столице университетские театры из разных стран, смотрите в специальном блиц-репортаже с комментариями гостей, экспертов и участников проекта.



Фестивальную программу открыл российский спектакль "Триптих" кемеровского театра "Карман".

Ибес Маниту, актер театра "Tanghalang Pilipino", исполнитель главной роли в фестивальном спектакле "Как пришла любовь к Хуану Тамаду", рассказал: "Это был потрясающий спектакль. И сами движения, и история были очень увлекательными. Было очень интересно смотреть спектакль, ведь он полностью состоит из движений, нет никакого языкового барьера. Движения были так точно подобраны, а техника исполнения настолько совершенна, что актерам прекрасно удалось донести свое послание.

Я как раз люблю все, что связано с пластикой, с физическим действием. Это мой конек. Но их мастерство настолько высоко, что мне еще очень много нужно тренироваться, чтобы достичь их уровня. Они меня вдохновили".

А 21 августа на сцене театра МОСТ состоялся показ спектакля "Остановись, прохожий" Русского молодежного театра "Inspire" из Латвии.

Юрий Огульник, директор Благотворительного фонда развития студенческого театра МГУ, заявил: "Хочется сказать – спасибо! Спасибо театру из Латвии и Беларуси, что поставили и привезли к нам, в Россию, документальные спектакли о судьбе великих российских деятелей искусств. Истории Марины Цветаевой и Всеволода Мейерхольда, показанные театрами, основаны исключительно на документах.

Художественными средствами им удалось показать, как советская власть сделала из счастливого человека самоубийцу, а великого режиссера и реформатора театра превратила в униженного и измученного старика и убила его. Общение в рамках фестиваля еще раз показало, что люди, увлеченные общей сумасшедшей идеей театра, могут найти общий язык вопреки любым обстоятельствам".

Еще одним открытием фестиваля стал спектакль "Cafe" молодежной Студии-театра "Манекен" из Челябинска.

Анатолий Сафронихин, член Исполнительного комитета AITU-IUTA, единственный представитель России в Исполкоме AITU-IUTA, актер театра МОСТ, отметил: "В качестве члена AITU-IUTA я каждый год принимаю участие в съезде Исполкома, который проходит в Льеже (Бельгия) во время Международного фестиваля RITU. В этом году в программе фестиваля была заявлена и Студия-театр "Манекен" со спектаклем "Cafe".

Для меня этот спектакль стал ярчайшим событием фестиваля в Льеже. В нем какая-то необыкновенная магия, замешанная на безусловном таланте художников и гармоничной смеси жанров театральной клоунады, пантомимы, танца, музыкальной комедии, лирической драмы.

В этом жанровом водовороте показан один день из жизни одного кафе где-то в Европе. В нем встречаются колоритные, узнаваемые персонажи из разных стран: немецкая супружеская пара, певица-итальянка, безответно влюбленный в нее актер-мим, поэт и его практически иллюзорная, словно существующая только для него грациозная муза-испанка, сдержанная англичанка, музыкант и порхающая между ними всеми официантка. Они говорят на разных языках, но тем не менее хорошо понимают друг друга, ведь слова – не самое важное, все самое важное происходит без слов.

Мы как раз заканчивали отбор спектаклей для фестиваля в рамках XII Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров. И я понял, что этот спектакль надо обязательно приглашать, его надо обязательно показать моим коллегам в Москве и в том числе им нужно представить Россию иностранным участникам Конгресса.

Я взял у коллег из Болгарии, которые, как я заметил, снимали спектакль, карту памяти, скопировал запись "Cafe" в ноутбук и отправил ее коллегам в Москву. Экспертный совет успел ее рассмотреть и, в чем я нисколько не сомневался, отобрал спектакль Студии-театра "Манекен" в программу фестиваля".

Театр "Документ" из Минска выступил на сцене Делового и культурного комплекса посольства Белоруссии в РФ с показом спектакля "Человек, перешедший реку".

Валерий Бегунов, театральный критик, заместитель главного редактора журнала "Современная драматургия", сообщил: "Фестиваль дал повод к серьезному разговору о том, что такое документальная пьеса, документальный спектакль, документальный театр? Достаточно ли для сильного зрительского впечатления и сопереживания просто сложить и сыграть сюжет на основе реальной судьбы, на основе документов, фиксирующих перипетии этой судьбы? Один из фестивальных "примеров" – спектакль театра "Документ".

Руководитель театра Анна Сулима в своей постановке "Человек, перешедший реку" на основе документов и писем рассказывает о трагической судьбе безвинно репрессированного в СССР в конце 1930-х гг. знаменитого режиссера и трансформатора театра Всеволода Мейерхольда. Сложносочиненная и жестко выстроенная форма спектакля включает и пластическое воплощение опытов мейерхольдовской биомеханики, и музыкальный ряд, и видео– фотопроекции. Словом, это вполне современный по языку и приемам синтетический театр. И зрелище, при всей усложненности формы, выстроено достаточно внятно и логично.

Но "поверх" всего, поверх мгновенных переходов-перевоплощений двух актрис в образы тех, от лица кого они читают письма и документы, звучит голос А. Зленко, замечательно озвучившего второе письмо Лаврентию Берии от зека В. Мейерхольда. Голос Зленко и текст читаемого им письма проходят лейтмотивом сквозь весь спектакль – это становится самым сильным его впечатлением. Зленко проживает это письмо. Проживает так сильно, что все режиссерские ухищрения и совершенно честная, истовая, искренняя, полная самоотдачи игра актеров отходят на второй план.

И вот тут-то и вскрывается проблема документального спектакля. Публика может быть совершенно не в курсе рассказываемой истории и судьбы. Или, даже что-то зная об этом, оставаться вполне нейтральной в своих эмоциях.



Да мы и сейчас видим, как власть ведет себя по отношению к своим противникам. И по отношению к ним мы и сейчас видим нередкую несправедливость судов. Но это все очень конкретно. По причинам. По поводам. По тому, как происходит. А судьба Мейерхольда и многих других относится к тому времени, когда репрессии были изначально бессмысленны и тотальны в своей необоснованности. Ибо репрессировались не противники власти и даже не сомневающиеся в ней – огульно репрессировались по оговору и "плану" тысячи безвинных.

И вот это совсем другая тема, нежели потрясения личной судьбы – даже великого человека. Сам мотив и особенность эпохи ускользает. Это социально-политическая тема. Это материал для публицистики и злободневных политических ответов. Художественное воплощение требует острой, концентрированной образности. Просто документальности – мало. Судьба личности... Столкновение с внешним миром... А не просто пересказ этой судьбы или документов.

И сейчас вся сила воздействия спектакля "Человек, перешедший реку" – в образном, художественном воплощении в озвучании письма Мейерхольда Берии того, как понял, пережил, перечувствовал и перевоплотил в своем голосе А. Зленко. Пишу это не в обиду и не в укор режиссеру и актерам. Но как повод для размышления и дальнейшей работы. Удачи молодому коллективу и его участникам!"

Одним из событий фестивальный программы стала постановка мультижанрового романа режиссера театра МОСТ Георгия Долмазяна "4 Любы. Оттепель".

Ален Шевалье, режиссер, руководитель Королевского театра Льежского университета (Бельгия) описал это так: "Спектакль на русском языке, но очень многое было понятно по тем маленьким элементам, которые напоминали о том, что я знал из истории советской эпохи: Гагарин, Нуриев. Но когда услышал "Политехнический", это уже были мои глубинные знания, и параллельно я вспоминал, что происходило в то время у нас. Плюс музыка голоса: стихи, звучавшие на русском, передавали музыкальность и манеру говорить именно этого поэта. В этом преимущество, без предвзятых привязок слушать только музыку стихов.

Этот спектакль разительно отличается от других документальных спектаклей, это вообще другой вид документального театра! Здесь не только представлены исторические документы, но и идеально подобраны костюмы и прически, все аксессуары играют, а не просто лежат, потому что должны тут лежать. Даже если это велосипед того времени, на нем ездят! Здесь мы очень хорошо увидели именно эпоху, именно период времени. И мне как зрителю абсолютно все равно, что не было портретного сходства актеров с персонажами.

Очень круто, что была эта контригра: с одной стороны реальность – на стене фото Нуриева, а на сцене – человек, который освещен определенным способом. Это было здорово, потому что была передана суть характера персонажа. Прекрасны четыре девушки, которые учили английский, модели Диор, приехавшие в Москву. Маленькие кусочки жизни были настолько хорошо встроены в ритм сцены: они совершенно не были ни затянуты и не слишком коротки, они ровно такие как нужно – идеальны, чтобы мы в эту историю уже начали втягиваться и, не засиживаясь, переходили в следующий эпизод. Очень многие моменты запомнил и в голове сохранил.

Важен не просто результат, а процесс работы. Подумал, что на такой спектакль надо приехать на целый месяц и посмотреть, как они это репетируют. Свет очень красивый. Стены белые! Мы никогда не видели в театре белые стены. Очень круто, когда открывается дверь и свет проектора сразу проникает внутрь. Я сам директор театра, который все время ездит на гастроли, и мне очень интересна эта идея. То есть, нам даже не обязательно возить с собой целый проектор, мы можем просто взять костюмы и флешку, и тогда нам не нужен огромный грузовик!

Документальный спектакль возник не сегодня, он был и раньше, и будет продолжаться, потому что жизнь продолжается. Вот интересно, что потомки будут про сегодня показывать?"



"Как пришла любовь к Хуану Тамаду" театра "Tanghalang Pilipino" из города Пасай (Филиппины) на сцене Театрального центра "Вишневый сад" Георгий Долмазян, режиссер театра МОСТ, оценил: "Театр из Филиппин украсил фестивальную программу своим представлением – спектаклем в большой форме. Сплав мюзикла с народным этническим театром оказался красивым экспериментом. Особую ценность работе придали мощные, красивые голоса и сюжет, основанный на мифах".



Театр Софийского университета имени св. Климента Охридского на сцене театра МОСТ сыграл спектакль "Ромео и Джульетта. Сонет бессмертной любви".

Вера Медведенко, кандидат наук, доцент, преподаватель Алтайского государственного института культуры: "Каждый из представленных на фестивале спектаклей имеет какую-то свою, присущую только им, стилистику. Болгары были очень красивы! Особенно главные герои. Я очарована и Ромео, и Джульеттой! Они изначально несут такой свет любви, энергию неподкупной юности и неиспорченности, что мне уже и не очень хочется "препарировать" спектакль! Эти главные герои так тянут за собой, имеют такое страстное желание высказаться, что мы можем и не заметить, что кто-то что-то недоигрывает, настолько они имеют обалденную энергию любви и красоты.

Безусловно, прием, который использует режиссер, этот прием он знаком в театрах и много раз его применяли, но у них, наверно, получилось как-то действительно очень по-своему, может быть, это по-болгарски, может быть, это именно по возрасту ребят – они трансформировали эту идею любви настолько светло, позитивно и солнечно.

Мне очень понравились мизансцены – по-молодежному мобильно, интерактивно. Они работали практически с неподготовленным зрителем. Может быть, там и были "подсадные уточки" (ну, была там пара влюбленная, они к ним обращались все время, вот мы так и не поняли – подсадные или нет), неважно, но это было состояние сиюминутного решения, импровизации, то, что вообще свойственно такому именно театру, и они великолепно это отыгрывают".

"Сирано" театра МОСТ завершил фестивальную программу.

"Мне понравился спектакль. Мне понравилась техника исполнения, а также произвела впечатление идея оформления сцены и в целом сценография. Множество элементов, подчеркивающих достоинства произведения. Из актеров, безусловно, прекрасное исполнение главной роли – Сирано, а также Ле Бре в исполнении того актера, который на церемонии открытия Конгресса блестяще говорил по-итальянски (Георгий Антонов)", – прокомментировал Вито Минойя, президент AITU-IUTA, доктор, профессор университета Урбино (Италия), член совета Комитета по публикациям Международного института театра МИТ при ЮНЕСКО, основатель и главный редактор европейского театрального журнала "Catarsi-Teatri delle diversità".

