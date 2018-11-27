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Экономика на грани: Россия застряла в "застойной яме"

Фото: www.globallookpress.com
Ничего подобного страна не переживала со времен "лихих" 90-х

Плачевное состояние РФ затянулось на долгие 10 лет. В этот период темпы роста российской экономики не поднимались выше 1%.

О непростых временах страны рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в такой степени нашу экономику подкосила лишь Вторая мировая война. В "серьезной застойной яме" Россия не бывала последние 70 лет.

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"Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста – 1%, не было", – цитирует Кудрина РБК.

Чуть позже он сам себя отредактировал. Нечто подобное, по мнению главы Счетной палаты, Россия переживала между 1990 и 1998 годами.

"Когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал", – уточнил он в Twitter.

Руководитель Счетной палаты подчеркнул, что потенциальные темпы роста уступают 0,2% предыдущему прогнозу, который составил 1,8%, пишет "Царьград". Также Кудрин напомнил о майских указах Владимира Путина. Согласно президентским пожеланиям, российская экономика должна войти в пятерку мировых.

К слову, жители страны смирились с происходящим. Гораздо меньше стало тех, кто смотрит на мир через розовые очки. Лишь каждый четвертый россиянин надеется на улучшение своего материального положения, отмечает URA.RU.

Оксана ПОДТУРКИНА
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