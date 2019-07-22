Названо эффективное средство от бессонницы

Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Чтобы хорошо выспаться, достаточно просто полежать. Правда, не в кровати, а в ванной, температура воды в которой не ниже 40-ка и не выше 42-х градусов.
Густая пена и лепестки роз не возбраняются, но не являются обязательным условием. В числе основных – время водных процедур. Сон, как у младенца, будет обеспечен, если принять ванну всего за час-другой до него, выяснили американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в MedicalXpress.
Специалисты проанализировали состояние покоя пяти тысяч человек и объяснили свои заключения изменениями в биологических циклах в зависимости от времени суток. Так, к утру человек "остывает".
Данный процесс начинается примерно за час до сна. Тепло быстрее уходит после горячей ванны, что позволяет обвести вокруг пальца организм.
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов