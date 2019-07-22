Названо эффективное средство от бессонницы

Необходимо соблюсти всего пару условий

Чтобы хорошо выспаться, достаточно просто полежать. Правда, не в кровати, а в ванной, температура воды в которой не ниже 40-ка и не выше 42-х градусов.

Густая пена и лепестки роз не возбраняются, но не являются обязательным условием. В числе основных – время водных процедур. Сон, как у младенца, будет обеспечен, если принять ванну всего за час-другой до него, выяснили американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в MedicalXpress.

Специалисты проанализировали состояние покоя пяти тысяч человек и объяснили свои заключения изменениями в биологических циклах в зависимости от времени суток. Так, к утру человек "остывает".

Данный процесс начинается примерно за час до сна. Тепло быстрее уходит после горячей ванны, что позволяет обвести вокруг пальца организм.