Трамп унизил экс-директора ФБР

Президент США Дональд Трамп оскорбил бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

По словам политика, Коми является худшим управляющим органа внутренней разведки.

"Я никогда не просил Коми о личной преданности. Я едва знал этого парня. Ещё одна его ложь. Его "мемуары" служат только его личным целям и это фейк! Скользкий Джеймс Коми, человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), войдёт в историю как худший директор ФБР", – написал глава Соединенных Штатов в Twitter.

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE!

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!