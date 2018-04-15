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Трамп унизил экс-директора ФБР

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Политик не сдержал своих эмоций

Президент США Дональд Трамп оскорбил бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

По словам политика, Коми является худшим управляющим органа внутренней разведки.

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"Я никогда не просил Коми о личной преданности. Я едва знал этого парня. Ещё одна его ложь. Его "мемуары" служат только его личным целям и это фейк! Скользкий Джеймс Коми, человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), войдёт в историю как худший директор ФБР", – написал глава Соединенных Штатов в Twitter.

Коми уже не в первый раз подвергается оскорблениям со стороны Трампа. Ранее политик назвал экс-директора разоблачителем и лжецом.

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