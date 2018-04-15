Трамп унизил экс-директора ФБР
Президент США Дональд Трамп оскорбил бывшего директора ФБР Джеймса Коми.
По словам политика, Коми является худшим управляющим органа внутренней разведки.
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"Я никогда не просил Коми о личной преданности. Я едва знал этого парня. Ещё одна его ложь. Его "мемуары" служат только его личным целям и это фейк! Скользкий Джеймс Коми, человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), войдёт в историю как худший директор ФБР", – написал глава Соединенных Штатов в Twitter.
I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.
Коми уже не в первый раз подвергается оскорблениям со стороны Трампа. Ранее политик назвал экс-директора разоблачителем и лжецом.
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