"Русский Тарзан" умер в Австралии

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Знаменитый отшельник скончался в возрасте 88 лет в доме престарелых. От благ цивилизации он отказался еще в молодости, выбрав дикую природу вместо общества людей.
О происхождении Фоменко ходит множество слухов. Самая известная версия гласит, что Михаил – сын грузинской княжны Елизаветы Мачабели и спортсмена Даниила Фоменко. В конце 1930-х гг. семья была вынуждена бежать в Японию. После они осели в австралийском Сиднее, где будущий отшельник начал было заниматься спортом.
Несмотря на заманчивые перспективы – Фоменко попал в Олимпийскую сборную страны по легкой атлетике, что-то в его сознании изменилось. В 1950-х он решил, что не хочет оставаться в цивилизованном обществе, и ушел жить в джунгли.
On the trail of Queensland's 'Tarzan' Michael Fomenko https://t.co/ygI50FAVyO pic.twitter.com/bHaN2pDUf9— RN - Radio National (@RadioNational) 20 сентября 2016 г.
Прозвище свое он получил из-за того, что охотился на кабанов и крокодилов. "Русский Тарзан" обитал в лесах до 2012 года. Периодически его арестовывали за бродяжничество, пытались вернуть к обычной жизни и даже лечили в психиатрической клинике. Но обитать в глуши Фоменко нравилось больше.
Только в 2012 г. Михаил согласился переехать из джунглей в дом престарелых.
Новость о смерти знаменитого отшельника подтвердила его сестра Инесса, пишет Daily Mail.
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