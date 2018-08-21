"Русский Тарзан" умер в Австралии

Михаил Фоменко более полувека жил в джунглях

Знаменитый отшельник скончался в возрасте 88 лет в доме престарелых. От благ цивилизации он отказался еще в молодости, выбрав дикую природу вместо общества людей.

О происхождении Фоменко ходит множество слухов. Самая известная версия гласит, что Михаил – сын грузинской княжны Елизаветы Мачабели и спортсмена Даниила Фоменко. В конце 1930-х гг. семья была вынуждена бежать в Японию. После они осели в австралийском Сиднее, где будущий отшельник начал было заниматься спортом.

Несмотря на заманчивые перспективы – Фоменко попал в Олимпийскую сборную страны по легкой атлетике, что-то в его сознании изменилось. В 1950-х он решил, что не хочет оставаться в цивилизованном обществе, и ушел жить в джунгли.

Прозвище свое он получил из-за того, что охотился на кабанов и крокодилов. "Русский Тарзан" обитал в лесах до 2012 года. Периодически его арестовывали за бродяжничество, пытались вернуть к обычной жизни и даже лечили в психиатрической клинике. Но обитать в глуши Фоменко нравилось больше.

Только в 2012 г. Михаил согласился переехать из джунглей в дом престарелых.

Новость о смерти знаменитого отшельника подтвердила его сестра Инесса, пишет Daily Mail.