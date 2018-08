"Русский Тарзан" умер в Австралии

Знаменитый отшельник скончался в возрасте 88 лет в доме престарелых. От благ цивилизации он отказался еще в молодости, выбрав дикую природу вместо общества людей.

О происхождении Фоменко ходит множество слухов. Самая известная версия гласит, что Михаил – сын грузинской княжны Елизаветы Мачабели и спортсмена Даниила Фоменко. В конце 1930-х гг. семья была вынуждена бежать в Японию. После они осели в австралийском Сиднее, где будущий отшельник начал было заниматься спортом.

Несмотря на заманчивые перспективы – Фоменко попал в Олимпийскую сборную страны по легкой атлетике, что-то в его сознании изменилось. В 1950-х он решил, что не хочет оставаться в цивилизованном обществе, и ушел жить в джунгли.

On the trail of Queensland's 'Tarzan' Michael Fomenko https://t.co/ygI50FAVyO pic.twitter.com/bHaN2pDUf9