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Впервые в истории: космический зонд сел на обратной стороне Луны

Фото: www.globallookpress.com
Китайский аппарат уже прислал первые снимки

Историческое событие произошло в четверг, 3 января. Китайский зонд "Чанъэ-4" успешно прилунился в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск). Аппарат, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, уже сделал первые снимки поверхности и прислал их на Землю, сообщает агентство "Синьхуа".

С помощью зонда на Луне исследуют грунт, окружающую среду, поверхность. Кроме того, планируется провести низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

Лунный аппарат "Чанъэ-4" в Китае запустили 7 декабря с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань. На орбиту Луны он вышел уже 12 декабря.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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