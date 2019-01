Впервые в истории: космический зонд сел на обратной стороне Луны

Историческое событие произошло в четверг, 3 января. Китайский зонд "Чанъэ-4" успешно прилунился в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск). Аппарат, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, уже сделал первые снимки поверхности и прислал их на Землю, сообщает агентство "Синьхуа".

С помощью зонда на Луне исследуют грунт, окружающую среду, поверхность. Кроме того, планируется провести низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

Лунный аппарат "Чанъэ-4" в Китае запустили 7 декабря с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань. На орбиту Луны он вышел уже 12 декабря.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3