Дональд и Мелания Трамп встретили премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супругу Монику в Белом доме. У входа в здание политики и их жены поприветствовали друг друга, после чего Трамп и Бабиш пошли в резиденцию, а первые леди хотели сделать совместную фотографию. Наплевавшего на возлюбленную лидера американцев раскритиковали за такое отношение к ней.

Видео этого момента опубликовало издание Newsweek в своем Twitter. Как видно из ролика, Мелания и Моника, которые были одеты в шикарные пальто, лишь пожали плечами и последовали за мужьями. Впрочем, позже Трампы и Бабиши все-таки сфотографировались.

Однако пользователи Сети в очередной раз обратили внимание на то, что президент США не заботится о жене.

"У меня начинает складываться мнение, что старичок просто издевается над всеми", "Трамп не любит ее, он любит себя", "Он такой грубый", "Трамп о ней не помнит, даже когда она рядом", "Унизительно для нее", "Он никого не уважает", – возмутились интернет-пользователи.

ICYMI: Trump appears to leave the first ladies hanging as he escorts the Czech Republic Prime Minister inside the White House, prompting some shrugs from the spouses earlier today. https://t.co/J6p5sPoIDT pic.twitter.com/8UXp1BYd9s