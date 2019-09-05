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Дачникам рассказали о вреде картофеля

Дачникам рассказали о вреде картофеля
Фото: www.globallookpress.com
Позеленевшие плоды могут быть опасны для здоровья

Специалист инспекции по качеству Екатерина Чердакова предупредила садоводов-любителей, что урожай картофеля нужно сохранять правильно, иначе можно навредить здоровью.

"Хранить картофель необходимо в темноте, при температуре 3-5°С до 6 месяцев...Надо избегать перепадов температуры и влажности", -

приводит Агентство городских новостей "Москва" слова специалиста.

Чердакова объяснила, что под влиянием света в картофельных клубнях появляется соланин, от него картофель зеленеет, становится горьким. Такие плоды уже нельзя есть – соланин может вызвать сильное отравление и даже привести к смерти.

Кроме того, эксперт напомнила, что при выборе картофеля нужно обращать внимание не только на его внешний вид, но и на запах.

Хорошие клубни – целые, однородные по окраске, без наростов и зелени. Картошка со следами гнили, подмороженная или поврежденная грызунами, на стол не годится, подчеркнула специалист.

В картофеле содержится множество ценных веществ: белок, в котором есть незаменимые аминокислоты, калий, натрий, железо, цинк и медь.

Валентина МАЙОРОВА
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