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Сжечь жир поможет завтрак

Сжечь жир поможет завтрак
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Маленькие хитрости способствуют эффективному похудению

Секреты жиросжигания раскрыла австралийский диетолог. По ее словам, незначительные изменения в утреннем приеме пищи помогут быстрее похудеть.

Так, Сьюзи Баррелл отметила, что отказываться от завтрака, даже если вы хотите избавиться от лишних килограммов, нельзя. Сытная еда с утра удержит от соблазна съесть что-нибудь вредное в течение дня. При этом не стоит бояться углеводов. В начале дня они дают организму необходимую энергию для продуктивной работы.

"Если вы специально не придерживаетесь низкоуглеводной или кетодиеты, добавляйте в своей завтрак цельнозерновые низкокалорийные углеводы", – советует специалист.

Полезен также и белок на завтрак. 20 граммов будет достаточно. Можно съесть два яйца, нежирный и несладкий йогурт или кусочек лосося. Добавьте к завтраку немного фруктов и овощей, который являются источниками клетчатки и витаминов. Жиров тоже не нужно бояться. Главное, чтобы они были полезными – например, оливковое масло, орехи, авокадо, пишет the Sun.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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