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Наши в Африке: в махинациях в Анголе замечен российский след

Наши в Африке: в махинациях в Анголе замечен российский след
Фото: commons.wikimedia.org
Всплыли неожиданные детали о проделках богатейшей женщины жаркого континента

В Африке разгорелся финансовый скандал, в котором замешаны россияне. Незаконные комбинации с деньгами Анголы проворачивала женщина с паспортом РФ, дочь бывшего президента страны Изабель душ Сантуш. 

К такому выводу пришли журналисты-расследователи Международного консорциума. По их версии, богатейшая женщина континента лишила госказну $1,6 млрд.

Дело душ Сантуш вели сотрудники авторитетных изданий, среди которых The Guardian, BBC и The New York Times. Они перелопатили уйму документов, в которых обнаружилась очевидная схема.

Пока у власти находился отец россиянки, она со своим мужем-бизнесменом обеспечила работой принадлежащие им фирмы, которые выполняли работу по госконтрактам по заоблачным ценам. В общей сложности переплаты потянули на миллиард долларов. 

Бизнес-империя супругов, резюмировали журналисты, разорила нефтяную и алмазную державу, превратив ее в одну из беднейших стран мира.  

Ксения АНДРЕЕВА

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"в мaxинациях в Aнгoле зaмечен рocсийский cлeд"

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