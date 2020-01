Всплыли неожиданные детали о проделках богатейшей женщины жаркого континента

В Африке разгорелся финансовый скандал, в котором замешаны россияне. Незаконные комбинации с деньгами Анголы проворачивала женщина с паспортом РФ, дочь бывшего президента страны Изабель душ Сантуш.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи Международного консорциума. По их версии, богатейшая женщина континента лишила госказну $1,6 млрд.

Дело душ Сантуш вели сотрудники авторитетных изданий, среди которых The Guardian, BBC и The New York Times. Они перелопатили уйму документов, в которых обнаружилась очевидная схема.

Пока у власти находился отец россиянки, она со своим мужем-бизнесменом обеспечила работой принадлежащие им фирмы, которые выполняли работу по госконтрактам по заоблачным ценам. В общей сложности переплаты потянули на миллиард долларов.

Бизнес-империя супругов, резюмировали журналисты, разорила нефтяную и алмазную державу, превратив ее в одну из беднейших стран мира.