Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Впервые в России: суд наказал участника нежелательной организации

Впервые в России: суд наказал участника нежелательной организации
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максиму Верникову вынесен приговор

Участник нежелательной организации отработает свой поступок. В прямом смысле этого слова.

Приговор по данной статье (осуществление деятельности нежелательной организации – ст. 284.1 УК РФ) вынесен впервые в судебной практике России. Его получил бывший координатор всероссийского движения "Открытая Россия" Максим Верников, который обязан теперь провести на общественных работах 300 часов, передает "Комерсантъ".

Верников поплатился за прошлогоднее участие в собрании активистов "Открытой России" в столице Урала. По версии следствия, движение якобы сотрудничало с британской организацией Open Russia Civic Movement Михаила Ходорковского, которая пополнила список нежелательных. На основании этого факта в марте 2019 г. в РФ возбудили уголовное дело против общественника. Ведерников, полагают следователи, покушался на основы конституционного строя и обороноспособности страны.

Ряд организаций, в том числе OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"), Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") и Open Russia Civic Movement, попали под санкции российской Генпрокуратуры в 2017 г. Статус нежелательных они получили, так как, по мнению ведомства, занимались "инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей