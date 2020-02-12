Впервые в России: суд наказал участника нежелательной организации
Участник нежелательной организации отработает свой поступок. В прямом смысле этого слова.
Приговор по данной статье (осуществление деятельности нежелательной организации – ст. 284.1 УК РФ) вынесен впервые в судебной практике России. Его получил бывший координатор всероссийского движения "Открытая Россия" Максим Верников, который обязан теперь провести на общественных работах 300 часов, передает "Комерсантъ".
Верников поплатился за прошлогоднее участие в собрании активистов "Открытой России" в столице Урала. По версии следствия, движение якобы сотрудничало с британской организацией Open Russia Civic Movement Михаила Ходорковского, которая пополнила список нежелательных. На основании этого факта в марте 2019 г. в РФ возбудили уголовное дело против общественника. Ведерников, полагают следователи, покушался на основы конституционного строя и обороноспособности страны.
Ряд организаций, в том числе OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"), Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") и Open Russia Civic Movement, попали под санкции российской Генпрокуратуры в 2017 г. Статус нежелательных они получили, так как, по мнению ведомства, занимались "инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации".
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