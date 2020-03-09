Покровитель этого дня избавит от лихорадки

10 марта – трудный день для тех,кто боится подхватить какое-либо заболевание. В старину считалось, что в начале первого весеннего месяца очень легко подхватить лихорадку.

Избавлялись наши предки от болезни таким способом: они шли в лес, на место, где недуг, предположительно, и проник в тело больного. Обсыпав себя крупой, человек просил землю и покровителя этой даты – Тараса – чтобы они забрали болезнь назад. Для того, чтобы заговор подействовал, нужно было не забыть поклониться на все четыре стороны в начале и в конце ритуала.

Дом тоже защищали от "лихоманки". Достаточно было вколотить в пол около входной двери подкову или положить медвежью шкуру.

10 марта запрещено смотреть с улицы в окна, а то лихорадка проникнет в тело через глаза. Если в этот день входная дверь сорвется с петель, семью ждет большая беда: умрет кто-то из близких или случится пожар.

Есть и несколько примет, которые помогут 10 марта прочитать будущее: если вороны купаются в лужах, значит, тепло придет совсем скоро. А дождь в эту дату говорит о том, что стоит ждать половодья.