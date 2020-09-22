Пандемия сказалась на доходах граждан

Россияне стремительно беднеют. Такой вывод следует из последних данных Росстата, обнародованных в минувшую пятницу. По информации статистического ведомства, уровень бедности в России резко вырос во втором квартале текущего года, в результате чего к его завершению доходы 19,9 миллиона россиян, или 13,5% населения страны, оказались ниже прожиточного минимума. Доходы ниже условного уровня (установленного Минтрудом) – 12392 рубля для трудоспособного населения, 9422 рубля для пенсионеров и 11423 рубля для детей, сегодня имеет каждый седьмой россиянин.

ДЕЛО НЕ В ЦИФРЕ, А В ДИНАМИКЕ

При всем при этом, настораживает не столько и без того высокая цифра, сколько динамика ее прироста. Поквартальный рост количества бедных составил 1,3 миллиона человек, или 0,7% от населения.

"Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов",

– заявляет в своем отчете Росстат.

Темпы обеднения россиян во втором квартале 2020 года составили 8%, что является рекордным показателем с 1999 года.

О характере проблем, с которыми довелось столкнуться работающим гражданам, говорят данные опроса, проведенного ВШЭ. В соответствии с ними, со снижением зарплат столкнулись 23% работающих, полностью или частично лишились премий и бонусов – 15%, на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю были переведены 9%, 12% опрошенных были отправлены в вынужденные отпуска.

ЕЩЕ ХОРОШО ОТДЕЛАЛИСЬ

Впрочем, если верить Росстату, "разгромные" результаты падения уровня доходов населения во втором квартале – это еще не самое страшное, что могло ждать россиян. По мнению статистического ведомства все могло быть и еще хуже.

"В объеме денежных доходов населения за II квартал 2020 года учтены 359,4 млрд рублей, которые были выделены правительством РФ в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии, - комментируют представители Росстата. – Большая их часть была предназначена семьям с детьми. Это позволило в значительной степени смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума".

Приведенные цифры свидетельствуют о провале государственного плана от 2018 года по борьбе с бедностью, предполагающего ее снижение в два раза за 6 лет. Согласно плану, в нынешнем году число бедных должно было уменьшиться до 11,1% населения. Вместо этого, оно не снизилось, а выросло до 13,5%.

Невозможность выполнения плана стала в этом году очевидной, в связи с чем, государство решило перенести сроки его выполнения на 2030 год.

ЛЮДЯМ НАДО ПОМОГАТЬ

Одной из причин роста темпов обнищания россиян является отсутствие адекватной помощи населению со стороны государства в период коронакризиса. На это на днях в своей статье на РБК обратил внимание глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, российские власти могли бы больше тратить на поддержку граждан и бизнеса, гораздо большие средства. Кудрин считает, что накопленные государством резервы позволяют реализовать целый набор программ помощи бедному населению. Это даст возможность приостановить рост бедности. Однако, по мнению главы Счетной палаты, правительство явно скупится в части расходования на помощь беднеющему населению средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При том, что по итогам прошлого года в ФНБ было зачислено порядка 3,3 триллиона рублей, в этом году из него будет потрачено только 350 миллиардов. Таким образом, в 2020 году, несмотря на коронакризис, ФНБ не уменьшился, а увеличился чуть меньше чем на 3 триллиона рублей. Для сравнения, во время кризиса 2008-2009 годов было потрачено более половины фонда. Очевидно, что на этот раз концепция явно изменилась.

Не торопясь сдерживать рост бедности за счет средств ФНБ, российские власти, очевидно, готовятся к еще более тяжелым кризисным проявлениям, но при этом они не уверены в возможности быстрого пополнения фонда.

Из всего этого следует вывод, что нынешний скачок бедности среди россиян, далеко не последний. Более того, велика вероятность, что сами же россияне в очередной раз окажутся в роли крупнейшего источника доходов государства. Повышение налогов и ужесточение финансового контроля за беднеющим населением в ближайшее время видится неизбежным.