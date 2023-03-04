Один маневр Запада может обвалить российскую нефть - эксперты

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Нефтедобыча в России через семь лет может сократиться на двадцать процентов – при отказе местных компаний от преодоления зависимости от импортного оборудования, предупреждают опрошенные эксперты.
Несмотря на стабильность, отечественный рынок нефтесервиса имеет огромную уязвимость перед высокотехнологичными отраслями западных компаний. В подавляющем большинстве случаев он обслуживается за счет оборудования, произведенного в других странах.
Чтобы купировать риски, необходимо провести усилия по запуску процесса массового импортозамещения – реального, а не фиктивного. Потребует определенного пересмотра механизм взаимодействия между добывающей отраслью и отечественным нефтесервисом. Потребуется, безусловно, и поддержка со стороны государства. Иными словами, необходимо привлечение всех сторон.
Сейчас, утверждает Министерство энергетики, проводится работа по импортозамещению оборудования, используемого при бурении скважин. В частности, испытывают установки для гидроразрыва пластов и геологической разведки, внутрискважинного оборудования.
Ведущие компании из мирового нефтесервиса еще в прошлом году объявили об уходе из РФ на фоне специальной операции. Некоторые продали российские активы российскому менеджементу.
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