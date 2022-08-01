Состояние экс-главы "Роснано" оценивается как стабильное

Бывший руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс, покинувший РФ в начале весны этого года, в настоящее время находится в реанимационном отделении одного из клинических учреждений на территории Евросоюза. Его супруга Авдотья Смирнова рассказала журналистке Ксении Собчак, что состояние бывшего руководителя "Роснано" совершенно неожиданно ухудшилось.

Медики диагностировали Чубайсу заболевание синдром Гийена-Барре – он в частичной потере контроля над конечностями и может проявляться у пациентов, перенесших ковид, либо хирургическое вмешательство.

Сам политик сообщил, что его состояние оценивается как стабильное. По словам Смирновой, у бывшего главы "Роснано" начали "отниматься руки и ноги". В настоящее время состояние Чубайса улучшается, передает телеканал "МИР24".

На место выехали специалисты в костюмах противохимической защиты – обследовали комнату политика, правоохранительные органы провели опрос. Хотя синдром Гийена-Барре относится к довольно редким явлениям, из-за "омикрона" он стал распространяться по миру – со схожей симптоматикой в прошлом году госпитализировали режиссера Андрея Звягинцева. Чубайс также перенес коронавирус, указывает "Общественная служба новостей".

Напомним, Чубайс был освобожден от должности спецпредставителя РФ в марте 2022 года.