Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах: история и значимые дела

Организация с мировым именем отстаивает законные интересы бизнеса как в России, так и за ее пределами

Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах был основан в 2016 году – с тех пор инвесторы могут отстаивать свои права и экономические интересы в других странах согласно нормам национального и международного законодательства. Деятельность организации признана и в России, и в зарубежных странах.



Историческая справка

Фонд создавался с целью реализации и практического применения механизмов федерального закона "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ", вступившего в силу в 2016-м.

Через два года организация вошла в состав межведомственной рабочей группы МИД, которая разработала рекомендации по обеспечению эффективной защиты прав россиян в зарубежных странах.

Так, в рамках работы группы обсуждались следующие вопросы:

● оказание юридической помощи российским гражданам в иностранных государствах;

● адвокатская защита при задержании или аресте;

● возможность совершенствования имеющихся механизмов;

● практика направления и удовлетворения конкурирующих запросов;

● проблематика защиты прав россиян за границей на площадках международных организаций;

● взаимодействие с НКО;

● механизмы защиты граждан РФ со стороны правозащитных НКО

● выдача российских граждан в третьи страны и др.

В 2019-м в Великобритании была создана дочерняя компания под названием Protection of Investors’ Rights in Foreign States (UK) LTD. Ее главная цель – ведение судебных разбирательств в судах Англии и Уэльса.

Сегодня некоммерческая организация работает со всеми сферами права: международным, административным, публичным, гражданским, финансовым, инвестиционным, уголовным, морским. Ее клиентами являются россияне и иностранцы, а также люди, не имеющие гражданства, беженцы и юрлица, которые оказываются в зоне внимания российской и иностранной юрисдикции. Все они нуждаются в эффективной защите прав, которая гарантирована национальным и международным законодательством по всему земному шару.

К 2021 году командой Фонда рассмотрены свыше 100 обращений как от российских, так и от иностранных граждан. Более 30 из них взяты в работу, 15 из них закончились успехом, остальные – с промежуточным результатом (в большинстве случаев это международные инвестиционные и финансовые споры). Также в этом году организация зарегистрировала Институт современного международного права. Его работа направлена на обучение и повышение уровня юридической грамотности у сотрудников госструктур. Организация, кроме того, дает консультации по современному международному праву. Институт сотрудничает с Дипломатической академией МИД РФ, МГИМО, МГУ, Московским государственным университетом им. О. Е. Кутафина, а также Уральским государственным юридическим университетом. Они занимаются подготовкой квалифицированных специалистов по международному праву.

Фонд в лицах

Основателями Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах являются Ярослав Богданов и Маргарита Черноголова. За пять лет работы они сформировали команду из опытных экспертов, специализирующихся на разбирательствах в судах общей юрисдикции и международных арбитражных судах, подаче апелляционных жалоб, отстаивании интересов иностранных инвесторов в российских судах и привлечении финансирования для ведения дел.

Ярослав Богданов активно поддерживает проекты по развитию Арктической зоны нашей страны. Он уверен, что Россия как председатель Арктического Совета должна сконцентрироваться на цифровой инфраструктуре. По его мнению, благодаря высокоточному мониторингу можно обеспечить контроль над всеми сферами – от климата до медицины и образования.

В своих социальных сетях Ярослав Богданов регулярно высказывается по данной теме. Он считает, что успешное развитие Арктики – это фундамент для продуктивного процветания России в целом. И основа этого фундамента – комплексная законодательная база, поддерживающая реализацию всех российских арктических проектов. Кроме того, Российский полярный сектор выступает зоной целевой юрисдикции нашей страны по вопросам обеспечения судоходства по Северному морскому пути. "РФ в рамках своей юрисдикции могла бы нести основную ответственность в отношении организации полетов воздушных гражданских судов над СМП, а также обеспечивать свои исключительные права по разведке и разработке континентального шельфа в российском секторе Арктики", – полагает председатель Фонда.

В этом году делегация Фонда приняла участие в сессии ПМЭФ-2021 "Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности". На сессии участники мероприятия обсудили вопросы международного сотрудничества, инвестиций, инфраструктуры и экологии.

Наиболее крупные дела Snoras

В 2016-м Фонд вступил в первый в российской истории судебный процесс между гражданином нашей страны, банкиром, бывшим мажоритарным совладельцем банка Snoras Владимиром Антоновым и иностранным государством — Литовской Республикой. Это громкое дело связано с банкротством литовского банка под названием Snoras, который намеренно национализировали в 2011-м.

Судебные разбирательства длятся уже достаточно долго — первый иск о взыскании компенсации вреда, нанесенного деловой репутации, а также имущественного вреда россиянин подал летом 2016-го. За пять лет юристами Фонда подготовлены десятки заявлений в различные инстанции как в России, так и за ее границей. Организация приняла участие примерно в ста судебных заседаниях.

В 2019-м Фонд отправил в Федеральный окружной суд города Нью-Йорка обращение о раскрытии информации о работе бывшего временного администратора литовского банка Саймона Фрикли, а также против консалтинговой фирмы AlixPartners LLP. (Фрикли сейчас проживает на территории США и возглавляет эту фирму)

На сегодняшний день сбор доказательной базы по этому громкому судебному процессу продолжается. Огромный вклад в работу по этому делу вложили доктор юридических наук, профессор Игорь Зенкин, ушедший из жизни в апреле 2021 года, и американская юридическая фирма Alston & Bird.

В июле этого года Ярослав Богданов заявил, что еще один этап в резонансном процессе решился в пользу лица, интересы которого представляет Фонд. Апелляционный суд 2-го округа США отклонил апелляцию ответчика. Российская организация будет требовать исполнения решения суда, в том числе — предоставления документов от Саймона Фрикли и партнёров AlixPartners LLP.

Напомним, что постановление об ограничении работы Snoras было принято Правлением Банка Литвы 16 ноября 2011-го. В тот же день, буквально через несколько часов, литовское правительство подписало еще один документ – об изъятии акций банка на общественные нужды. Лицензии финансовая организация лишилась 24 ноября того же года.

"Траст"

Еще одно громкое дело, которое ведет Фонд, связано с защитой прав инвесторов банка "Траст".

В конце лета 2019-го Фонд подал в Высокий суд правосудия (г. Лондон) иск к банку "Траст" и его бывшим собственникам на 300 млн долларов. Это дело касалось защиты пострадавших держателей кредитных нот упомянутой финансовой организации, которые по причине незаконных действий бывших собственников и топ-менеджеров потеряли все вложенные деньги.

В 2020-м в Высоком суде правосудия (г. Лондон) началась процедура защиты интересов держателей нот на основе доверенности, выданной одним из пострадавших лиц. Позднее концепция была пересмотрена и Фонд стал выступать истцом на основе договора цессии и перестал действовать на основе доверенностей. Расходы на разбирательство сотрудники Фонда оценили в 2–10 млн фунтов, финансирование происходило из средств организации.

В новом иске были указаны требования возмещения ущерба в связи с обманными действиями, введением в заблуждение и дачей ложной информации во время продажи кредитных нот.

В настоящий момент рассмотрение исков продолжается. Масштабную работу по ним проделал доктор юридических наук, профессор Игорь Зенкин, скончавшийся в апреле 2021 года, а также адвокат-международник Наталия Якубова и Паул Чейсти (Paul Chaisty QC( Queens Council), Великобритания).