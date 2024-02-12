Начну в понедельник: как научиться не откладывать "на потом" и делать сейчас

Психолог дала советы

С утра вы запланировали работу над важным проектом, чтение и тренировку, а позже поймали себя на том, что уже второй час листаете ленту в соцсетях. Кажется, вы столкнулись с прокрастинацией. Давайте разбираться, почему мы часто откладываем дела и как можно это исправить. В вопросе разбирается психолог и консультант по личностному развитию, предприниматель, основатель и преподаватель "Академии современной психологии личности" Марина Гарбажа.



Прокрастинация – то состояние, при котором вы не можете приступить к выполнению важных задач, пока не приблизится дедлайн. А если речь о долгосрочной цели, у которой нет "срока сдачи", то есть риск вообще не начать.

Но почему мы вообще откладываем дела “на потом”? Есть несколько причин:

Отсутствие внутренней мотивации. Если вы делаете что-то из чувства долга, а не искреннего интереса, то возникает внутренний конфликт, из-за которого приступать к делу уже совсем не хочется.

Излишний перфекционизм. Желание сделать все идеально порой заставляет нас откладывать дела. Например, вам нужно было за месяц подготовить презентацию, но прошло две недели, а вы так и не начали, ведь ни один шаблон не выглядит для вас достаточно хорошо.

Страх ответственности. Берясь за задачу в последний момент, мы, как правило, справляемся с ней хуже. И это очень удобно, чтобы снять с себя ответственность за прокрастинацию. Ведь всегда можно сказать, что я справился плохо потому, что времени было мало.

Слишком высокая нагрузка. Когда задач слишком много, прокрастинация как бы становится способом разгрузки. Но сложность в том, что при откладывании дел мы не отдыхаем по-настоящему. Наоборот, все силы начинают уходить на борьбу с чувством вины от прокрастинации.

Прокрастинацию всегда сопровождает чувство вины за то, что мы не сделали или сделали не вовремя. В попытках его преодолеть мы расходуем силы, которые могли бы потратить на более полезные и приятные занятия. Проблема при этом не решается, задачи копятся и возникает замкнутый круг, где мы начинаем винить во все обстоятельства и в итоге ничего не исправляем.

Как перестать прокрастинировать? Несколько простых шагов: