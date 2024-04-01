Парень побывал у родителей возлюбленной и был шокирован их семейной традицией

Люди по-разному смотрят на многие вещи

В социальных сетях активно обсуждают историю одного молодого человека, который был приведен в состояние шока во время посещения родителей своей возлюбленной. Семейные традиции до глубины души поразили молодого человека.



Историей поделилась девушка впечатлительного кавалера. Она рассказала, что в ее семье нормой считается совместное принятие ванны или посещение душа. Речь идет о представительницах прекрасного пола. Девушки разных возрастов в этом семействе ходит мыться вместе.

Когда парень был в гостях, девушка решила сходить в душ. Вместе с ней принимать водные процедуры отправилась ее одиннадцатилетняя сестра. В ванной комнате родственницы обсудили последние события, поделились новостями, мило провели время в беседе. Также девушка рассказала, что научила младшую сестру делать эпиляцию.

Проблемы начались, когда довольные родственницы вышли из душа. Это увидел парень и устроил скандал. Молодой человек начал обзывать свою возлюбленную, удивляясь тому, как она посмела показывает свое тело ребенку. Парень заподозрил девушку в склонности к извращениям и грубо оскорбил.

Люди активно комментировали скандальный пост. Их мнения разделились. Некоторые поддержали парня и заявили, что совместные походы в душ с детьми непозволительны. Другие отметили, что ничего плохого в этом не видят. Многие посоветовали девушке разорвать отношения с оскорбившим ее парнем.

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