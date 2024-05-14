Общественник Зироян о деле Нукеновой: мужчина должен бояться Бога и закона

Суд над Бишимбаевым вызвал широкий общественный резонанс

13 мая Межрайонный суд по уголовным делам в Астане приговорил экс-министра национальной экономики Республики Казахстан Куандыка Бишинбаева к 24 годам заключения за истязания и убийство с особой жестокостью своей жены Салтанат Нукеновой. Это дело вызвало огромный резонанс не только в Казахстане, став поводом для серьезного ужесточения наказания за домашнее насилие, но и в России. Согласно некоторым исследованиям, более 65% убитых женщин – это жертвы своих мужей или ближайших родственников. Как необходимо изменить законы, чтобы исправить ситуацию, и стоит ли учесть опыт Казахстана? На эти вопросы ответил общественный деятель Григор Зироян.

Дело Салтанат Нукеновой – это не просто трагедия. Это демонстрация того, насколько женщина может быть беззащитной в современном мире. К сожалению, проблема домашнего насилия – это не про национальность. Однако, все чаще мужчины прикрывают подобное отношение к женщинам своими "религиозными убеждениями", "воспитанием", укладами и устоями.

Я сам вырос в классической патриархальной семье и могу сказать, что в моем мире слабых не бьют. Все остальное – это оправдания того, что никогда ничем нельзя оправдать. Семья и дом для любого человека равно безопасность. Для женщины, для матери – особенно. И если женщина не будет чувствовать себя в безопасности у себя же дома, то о какой цивилизованности мы говорим? О каком уважении?

24 года за такое убийство – это мало, я считаю. Не женщины должны бояться своего дома и своих мужчин. А мужчины должны бояться сначала Бога, а потом закона. Поэтому здесь необходимо ввести пожизненное. заключение.