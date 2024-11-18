В Москве приводят в порядок 34 дома с арочными окнами

В Москве приводят в порядок 34 дома с арочными окнами
Фото: mos.ru Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Капитальный ремонт зданий планируется завершить до конца текущего года

В рамках реализуемой в Москве программы капитального ремонта специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтируют 34 дома с арочными окнами до конца 2024 года. У зданий приведут в порядок фасады с декоративными элементами, укрепят балконы и обновят инженерные системы.

Многие дома с арочными окнами хорошо известны москвичам и гостям столицы. Один из них – пятиэтажный многоквартирный жилой дом на Ленинградском шоссе (дом 94, корпус 3). Он был построен в 1954 году по индивидуальному проекту в стилистике советского неоклассицизма. Три нижних его этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом. Окна фасада, выходящего на улицу, выделены наличниками с арочными завершениями. В доме термальные, или Диоклетиановы, окна – с полуциркульными проемами с двумя вертикальными перемычками. По периметру здания расположен карниз с дентикулами, а входные группы украшены порталами и пилястрами.

Для проведения ремонтных работ специалиста подобрали соответствующие задачам современные материалы и технологии. Фасады помыли и обработали антигрибковым составом. Архитектурные элементы восстановили, а затем нанесли штукатурный слой и окрасили здание. Фасад обрел исторический цвет "светло-желтая пшеница".

Мастера также заменили балконные экраны, установили современные двери на входе, отремонтировали откосы и навесили на фасад новую систему водостока.

Еще один пятиэтажный дом с арочными окнами, который в этом году приводят в порядок, расположен в Петровско-Разумовском проезде (дом 24, корпус 2). Его построили в 1955 году по проекту типовой серии в стиле советской неоклассики. Фасады облицованы керамической плиткой. По периметру здания расположен венчающий карниз. Оконные проемы акцентированы наличниками.

Здесь уже обновили фасад и подъезды здания, а также заменили электросети и стояки водоснабжения. Сейчас ремонтируют систему центрального отопления.

А в здании в проезде Аэропорта (дом 11а) работы уже завершены. Пятиэтажный многоквартирный жилой дом построен в 1954 году по индивидуальному проекту. На главном фасаде окна первого этажа выделены наличниками. По периметру здания расположены профилированный венчающий карниз с модульонами и межэтажный карниз. Все входы в дом акцентированы декоративными порталами.

Специалисты отремонтировали фасад и подвал здания, обновили инженерные системы, а также привели в порядок кирпичный дымоход.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Бывший командующий НАТО рассказал об отчаянии Зеленского

На Украине понимают, что конфликт заканчивается не по благоприятному сценарию

Бомбежка ракетами по России: раскрыт истинный мотив США с ATACMS

Вашингтонская администрация хитрит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей