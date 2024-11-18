В Москве приводят в порядок 34 дома с арочными окнами

Капитальный ремонт зданий планируется завершить до конца текущего года

В рамках реализуемой в Москве программы капитального ремонта специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтируют 34 дома с арочными окнами до конца 2024 года. У зданий приведут в порядок фасады с декоративными элементами, укрепят балконы и обновят инженерные системы.

Многие дома с арочными окнами хорошо известны москвичам и гостям столицы. Один из них – пятиэтажный многоквартирный жилой дом на Ленинградском шоссе (дом 94, корпус 3). Он был построен в 1954 году по индивидуальному проекту в стилистике советского неоклассицизма. Три нижних его этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом. Окна фасада, выходящего на улицу, выделены наличниками с арочными завершениями. В доме термальные, или Диоклетиановы, окна – с полуциркульными проемами с двумя вертикальными перемычками. По периметру здания расположен карниз с дентикулами, а входные группы украшены порталами и пилястрами.

Для проведения ремонтных работ специалиста подобрали соответствующие задачам современные материалы и технологии. Фасады помыли и обработали антигрибковым составом. Архитектурные элементы восстановили, а затем нанесли штукатурный слой и окрасили здание. Фасад обрел исторический цвет "светло-желтая пшеница".

Мастера также заменили балконные экраны, установили современные двери на входе, отремонтировали откосы и навесили на фасад новую систему водостока.

Еще один пятиэтажный дом с арочными окнами, который в этом году приводят в порядок, расположен в Петровско-Разумовском проезде (дом 24, корпус 2). Его построили в 1955 году по проекту типовой серии в стиле советской неоклассики. Фасады облицованы керамической плиткой. По периметру здания расположен венчающий карниз. Оконные проемы акцентированы наличниками.

Здесь уже обновили фасад и подъезды здания, а также заменили электросети и стояки водоснабжения. Сейчас ремонтируют систему центрального отопления.

А в здании в проезде Аэропорта (дом 11а) работы уже завершены. Пятиэтажный многоквартирный жилой дом построен в 1954 году по индивидуальному проекту. На главном фасаде окна первого этажа выделены наличниками. По периметру здания расположены профилированный венчающий карниз с модульонами и межэтажный карниз. Все входы в дом акцентированы декоративными порталами.

Специалисты отремонтировали фасад и подвал здания, обновили инженерные системы, а также привели в порядок кирпичный дымоход.