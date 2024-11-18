Современные кварталы со школами, детскими садами и спортцентрами появятся в Москве в рамках программы комплексного развития территорий

Современные кварталы со школами, детскими садами и спортцентрами появятся в Москве в рамках программы комплексного развития территорий
Фото: mos.ru
Реализация проектов КРТ позволит открыть 100 тысяч дополнительных рабочих мест

Еще более 350 га площадей в 11 округах столицы получат новую жизнь благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). Силами инвесторов и назначенных городом операторов в Москве с начала текущего года реализуются десятки проектов редевелопмента в рамках программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С января по октябрь 2024 года в Москве началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 351 гектар планируется построить жилье, включая объекты для программы реновации и других городских нужд, а также высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства. Например, здесь возведут школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные многофункциональные комплексы",

– рассказал Владимир Ефимов. Важно, что реализация этих масштабных проектов не только придаст заброшенным территориям и бывшим промзонам ухоженный современный вид и повысит комфорт жителей близлежащих районов, но и позволит создать около 100 тысяч рабочих мест.

Так, на территории между Каширским и Котляковским проездами появится современный жилой квартал. Здесь планируется возвести 690 тысяч квадратных метров общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости. В том числе инвестор построит здесь детский сад на 400 мест, школу для 900 учащихся, а также магазины, отделения банков, кафе и рестораны.

Еще один крупный инвестиционный проекта реализуется в Зеленограде. Там на участке 17,69 га бывшей промзоны Малино построят свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, а также общественно-деловые объекты. Здесь появится детский сад для 200 воспитанников, школа на 400 мест, центр развития детского творчества, а еще пожарное депо и торгово-развлекательный центр, в состав которого войдет спорткомплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта.

Еще один крупный проект КТР реализуется инвестором в районе Южное Тушино. Там, помимо жилых домов и офисных зданий, появятся медицинский центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и детские образовательные учреждения.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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