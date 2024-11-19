Инновационная игровая площадка появилась в Ново-Переделкине

Инновационная игровая площадка появилась в Ново-Переделкине
Фото: mos.ru пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Юные москвичи могут постигать науку во время игр на улице

Современные детские площадки в Москве сейчас мало похожи на те, что стояли во дворах еще несколько лет назад. Сейчас играющие на них малыши не только получают возможность развивать силу и ловкость, но и получать новые знания.

Песочные фабрики, корабли, батуты, арт-объекты, веревочные парки, скалодромы, зиплайны, памп-треки – игровые площадки с такими элементами все чаще появляются в московских парках, скверах и дворах. При этом все они разные, так что есть возможность день ото дня менять локацию для прогулок и игр.

Так, в Ново-Переделкине недавно появилась уникальная научная детская площадка. Ее обустроили на месте пустыря на Лукинской улице в рамках создания спортивного кластера.

Благодаря специальным модулям любознательные ребята узнают, что представляют собой свет, звук, электричество. Чтобы помочь детям освоить новые знания, родители могут отсканировать размещенные на игровых элементах QR-коды с дополнительной информацией.

Модуль "Электрический лабиринт" позволяет создать в трубах электрический ток и научиться управлять им. С помощью второй похожей конструкции можно собрать электрическую цепь, передвигая разноцветные фишки. Еще на площадке можно услышать голос города с помощью параболических антенн, металлических труб и воронки.

Театр теней – пьедестал с источником света, направленным на панель из белого пластика, наглядно покажет, как из теней складывается изображение. Другое устройство познакомит ребят с принципами создания анимационных фильмов.

С помощью модуля "Известные композиторы" ребята смогут изучить историю музыки и послушать фрагменты известных произведений. Но сделать это не просто: для этого нужно покрутить ручку и передвинуть фишки, меняя положение пазов и выступов.

Другой музыкальный модуль дает возможность разделить мелодию на партии разных инструментов. Эти две конструкции многофункциональны – на них можно даже посидеть и отдохнуть.

И конечно же, в игровой зоне есть горки и элементы для лазания, в том числе в виде динозавров, а также качели, карусели и песочницы. На территории спорткластера также созданы зоны для занятий экстремальными видами спорта и мини-футболом. Здесь можно сыграть в городки, воспользоваться тренажерами и покататься на велосипедах.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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