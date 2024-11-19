В Москве появится 200 новых школ и детских садов к 2027 году

Более 130 объектов образования уже находятся на стадии строительства

Для комфортной жизни горожан очень важно, когда школы и детские сады находятся в шаговой доступности от дома. В последние годы это стало одним из ключевых аспектов программы развития социальной инфраструктуры Москвы. По плану в 2025–2027 годах будет построено 200 зданий детских образовательных учреждений. Свыше 130 объектов возводятся уже сейчас.

С начала 2024 г. в столице появилось 16 новых школ и 23 детских сада. Более половины из них возвели инвесторы в рамках строительства новых жилых комплексов.

В настоящее время на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское рядом с ЖК на улице Озерной строится школа на тысячу мест общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В районе Солнцево рядом с новой жилой застройкой возводится школа, рассчитанная на 1,2 тысячи учеников. На улице Шеногина в Хорошево-Мневниках появится детский сад на 350 воспитанников.

Большинство объектов возводят в рамках государственной программы "Столичное образование". Они будут соответствовать единым стандартам внутренней и внешней отделки зданий, зонирования помещений. Для юных москвичей создаются максимально комфортные условия, в которых приятно проводить значительную часть дня, развиваться и постигать науки.

Для строительства объектов образования подбирают и выделяют участки застройщикам, работающим по городскому заказу, а также девелоперам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Например, вблизи нового жилого квартала на Дмитровском шоссе инвестору для реализации МаИП предоставлено два участка общей площадью более 2,1 га. Он возведет школу для 800 учащихся и детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников. На Сиреневом бульваре застройщику выделено свыше 3,8 га земли для строительства за счет бюджета образовательного комплекса, который будет состоять из школы на 1225 мест и дошкольного отделения для 275 детей.

Школы и садики также открываются в рамках московской программы "1 рубль за квадратный метр в год". По условиям программы победитель электронного аукциона может подписать с городом договор аренды на 49 лет и открыть частное образовательное учреждение.