Выходные в парке: какие мероприятия для москвичей подготовили в рамках проекта "Зима в Москве"

Посетители смогут сделать елочные украшения, послушать оперные арии, посмотреть историю о волшебном гноме и покататься на коньках

Приближается Новый год, а это значит, что выходные в городских парках становятся особенно насыщенными яркими мероприятиями, подготовленными участниками проекта "Зима в Москве" – главного события сезона, объединившего все развлечения столицы.

14 декабря в 11:00 состоится экскурсия по парку "Ходынское поле". Гости узнают о его истории и особенностях, познакомятся с достопримечательностями, а также смогут почерпнуть интересные сведения об экологии района. Для участия необходима предварительная регистрация.

В парке "Ангарские пруды" в 15:00 пройдет лекция с элементами арт-терапии "Работа с убеждениями". На ней обсудят интересные аспекты, связанные с формированием и влиянием убеждений на жизнь.

В парке "Сокольники" на Фонтанной площади с 16:00 до 19:00 пройдет развлекательная программа с подвижными играми. В пагоде в 4-м Лучевом просеке состоится мастер-класс по созданию новогодних открыток, снежинок и елочных украшений.

15 декабря в парке "Северное Тушино" с 11:00 до 12:00 запланирован мастер-класс в экомастерской. Гости используют формочки чашек Петри, чтобы создать новогоднюю композицию. А в полдень участники клуба "Юный эколог" отправятся на познавательную прогулку, в ходе которой узнают, какие животные и птицы обитают в парке, и попробуют угадать, кто из них оставил следы на снегу.

В парке "Красная Пресня" можно будет посетить мастер-класс по письмоведению. Занятие посвятят 120-летию со дня рождения цесаревича Алексея. Его проведет, кандидат исторических наук, доцент, преподаватель РГГУ Анастасия Конькова. Желающим необходимо зарегистрироваться.

В Таганском парке в 11:00 покажут детский спектакль "Новогоднее приключение Тоскуя Печалькина". Для посещения необходимо зарегистрироваться.

В выставочном центре "Фили Холл" парка "Фили" состоится концерт "Музыкальное путешествие". Гости услышат арии и романсы композиторов разных эпох. Начало в 19:00.

В Измайловском парке продолжаются занятия йогой. Тренировки объединяют традиционную хатха-йогу с современными научными методиками системного оздоровления и функционального развития организма. По субботам занятия проходят с 12:00, по воскресеньям – с 10:00. Вход свободный.