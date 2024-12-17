Участники проекта "Заходи на огонек!" подготовили развлечения для детей

Участники проекта "Заходи на огонек!" подготовили развлечения для детей
Фото: mos.ru
С юными гостями будут рисовать, танцевать, мастерить поделки и погружаться в мир науки в игровой форме

Этой зимой в Москве запущен спецпроект для предпринимателей "Заходи на огонек!". Желающие могут организовать какое-либо мероприятие на собственной площадке или на предлагаемых городом, чтобы и досуг москвичей разнообразить, и о своем бренде заявить на широкую аудиторию. Предприниматели уже проводят бесплатные мастер-классы, развивающие занятия, предлагают бонусы потребителям своих товаров и услуг, а город оказывает им помощь в продвижении и реализации идей.

Множество предложений ориентировано на юных москвичей. Так, мастер-классы под названием "Волшебный химик дед Наук" посвящены зимним явлениям природы и Новому году. На занятиях дети узнают, как формируются снежинки, и вместе с преподавателем вырастят целый сугроб. В доступной и понятной форме маленькие участники проекта получат представление о физических свойствах разных веществ и химических реакциях, в которых может разобраться не каждый взрослый.

На мастер-классах "Иду вперед" ребята и их родители смогут смастерить собственными руками хвойные композиции и стать участниками новогодних представлений. А школа балета приглашает детей, кто не хочет долго сидеть на месте и при этом готов раскрывать в себе новые таланты, погрузиться в мир удивительного искусства танцах на пуантах.

Полная информация о мероприятиях и предложениях участников проекта "Заходи на огонек!" размещается на карте проекта "Зима в Москве", который объединяет все главные развлечения столицы в этом сезоне. Оператором спецпроекта "Заходи на огонек!" выступает ГБУ "Малый бизнес Москвы". Для участия предпринимателям необходимо подать заявку, использовать в украшении своей площадки оформление проекта "Зима в Москве" и придумать уникальное предложение: организовать бесплатное мероприятие для гостей, провести акцию в виде сезонных предложений, бонусов, подарков.

"Зима в Москве" предлагает столичным предпринимателям и другие меры поддержки. Например, можно компенсировать затраты на украшение своего бизнеса в рамках гранта на оформление, получив приз в конкурсе на лучшее зимнее оформление фасадов и витрин.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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