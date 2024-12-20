Фестиваль "Город света" открылся в рамках проекта "Зима в Москве"

Фестиваль "Город света" открылся в рамках проекта "Зима в Москве"
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Волшебные истории оживают на фасадах зданий с помощью технологий видеомэппинга

В Москве стартовал любимый горожанами и туристами фестиваль "Город света". Каждый вечер с 20 декабря и до 20 января на фасадах десяти архитектурных объектов столицы будут разворачиваться красочные истории из жизни сказочных персонажей.

Так, здание старинного особняка Новиковых на Большой Полянке ("Башмет-центр") превратится в замок Снежной королевы. С помощью видеомэппинга – технологии, которая создает объемные 3D-изображения на зданиях, – фасады здания покроются льдом и снежными узорами. Прохожие увидят строгую хозяйку замка, верных друзей Кая и Герду и некоторые сцены из знаменитой сказки.

На Кузнецком Мосту поселится Карлсон. По вечерам он будет появляться на крыше и шалить: открывать подарки, разливать варенье, летать над городом и прятаться за трубами.

В Столешниковом переулке зрители смогут увидеть Деда Мороза и Водяного, дуб у лукоморья и жар-птицу.

На фасаде Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова оживут волшебные часы. Циферблат будет меняться, а внутри откроются 3D-порталы, из которых появятся герои известных сказок.

На куполе Московского планетария в космическое путешествие отправится Дед Мороз. Волшебник пролетит на ракете, зажжет надпись "С Новым годом!" в открытом космосе, промчится на тройке по кольцу Сатурна и поставит свой флаг на поверхности Луны.

На Театральной площади перед Большим театром гости фестиваля смогут не только полюбоваться превращением фасада здания в новогодние открытки, но и отправить их своим родным и друзьям. Для этого потребуется направить камеру телефона на куар-код, который также высветится на фасаде, и скачать понравившееся изображение.

Увидеть всю эту красоту можно будет ежедневно с 18:00 до 23:00. "Новогодняя открытка" на Театральной площади будет появляться чуть позже – с 19:00. 31 декабря и 1 января все сказочные картины будут демонстрироваться круглосуточно.

Фестиваль "Город света" является частью проекта "Зима в Москве", объединившего все главные мероприятия сезона в столице. Всего будет работать 10 площадок с видеопроекциями.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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