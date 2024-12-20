Участники новогодней игры "Зима в Москве" получат баллы "Миллиона призов"

Потратить баллы можно на подарки, сувениры или благотворительность

Взрослых и юных жителей столицы приглашают сыграть в новогоднюю игру с дополненной реальностью "Зима в Москве". Она поможет лучше узнать город и получить бонусы, которые можно обменять на баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Игра продлится до 28 февраля.

Для участия нужно скачать приложение Russpass и поймать с помощью смартфона как можно больше мультяшек. Они скрываются на фестивальных площадках, вокзалах, ярмарках, катках, в парках, усадьбах, театрах и других популярных местах Москвы – где именно, подскажет интерактивная карта в приложении. Пользователям предстоит найти героев мультфильмов, а также санки, снежинки, варежки, валенки, колокольчики. Каждый день они перемещаются по городу, а задача игроков – подойти к ним как можно ближе, "поймать" на камеру смартфона и получить виртуальную валюту – снежинки.

В игре четыре уровня. За каждый из них дают специальные коды, которые потом можно обменять на баллы городской программы лояльности "Миллион призов". В зависимости от уровня необходимо набрать две, шесть, 18 и 48 тысяч снежинок. Они превратятся в две, четыре, 12 и 30 тысяч баллов соответственно. Разные персонажи "стоят" по-разному. Например, за Пятачка можно получить 200 снежинок, Котенок Гав принесет 400, а редкий снегирь пополнит копилку на 800 снежинок.

Чтобы обменять снежинки на баллы городской программы лояльности, следует перейти в раздел "Мои подарки" приложения Russpass, скопировать код, полученный за достигнутый уровень в игре, и ввести его в разделе "Мои коды" сайта "Миллион призов". После этого баллы можно обменять на различные товары и услуги можно в разделе "Поощрения". К Новому году организаторы подготовили специальные зимние сувениры – красочный плед, тканевую дорожку на стол, чайную пару, масленку, подставку для торта. Можно выбрать также ланч-бокс в термосумке, беспроводные наушники, колонку с проектором, электрическую зубную щетку, настольный светильник и пр. Кроме того, можно пополнить баллами карту "Тройка" или направить их на благотворительность.