Павильон украшений столичных брендов открылся в рамках проекта "Зима в Москве"

Уникальная бижутерия, платки с авторским дизайном, ремни с тематическими пряжками могут подойти как на подарок, так и к собственному наряду

В рамках проекта "Зима в Москве" в столице открылись павильоны маркета волшебства проекта "Сделано в Москве". Один из них с 26 декабря работает в Столешниковом переулке. Внешне он выглядит как связанный из красной шерсти елочный шарик. Поэтому его так и назвали – арт-павильон "Красный шар". В нем можно найти товары более чем 60 столичных брендов, в том числе украшения и аксессуары.

Например, здесь в ассортименте представлены женские ободки на голову. Выполненные из оцинкованной стали, стретч-бархата, украшенные стеклянными бусинами и бисером, они станут отличным дополнением к любому образу. Есть здесь и крупные кольца, надевающиеся на один палец, выполненные из стретч-бархата и бисера – они традиционно пользуются повышенным спросом среди посетителей павильона.

У многих вызывают восторг платки и шали с уникальными принтами. Каждый рисунок автор создает вручную с помощью акварели, а затем дорабатывает и подготавливает для печати на ткани. Иллюстрации, выполненные в природной тематике, отражают культурные особенности народов России. А специально к Новому году вышла коллекция платков с теплыми подкладками. Они украшены изображениями на сказочные сюжеты.

Покупатели павильона могут подобрать аксессуары под офисный костюм или праздничный наряд. Серьги, браслеты, броши, чокеры, колье, каффы, подвесы для сумок – выбрать себе подарок может модница любого возраста и стиля.

Павильон маркета волшебства проекта "Сделано в Москве" в Столешниковом переулке будет открыт в выходные с 10:00 до 22:00 и в будние дни с 11:00 до 22:00. Помимо "Красного шара", в городе работает "Белый шар" с теплыми аксессуарами, а также еще несколько павильонов.

Проект "Сделано в Москве" – это одна из столичных инициатив, направленных на поддержку городских брендов и развитие малого бизнеса. Сейчас количество его участников уже превышает шесть тысяч.

"Зима в Москве" – главное событие сезона, объединившее сотни спортивных, культурных, развлекательных и прочих мероприятий, которые проходят на 1900 площадках по всему городу до 28 февраля.