Легенда российского спорта собирается продолжать работать на телевидении

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после госпитализации вышла на связь с журналистами. Знаменитость раскрыла подробности своего состояния.

В беседе с "Пятым каналом" она заверила, что чувствует себя уже лучше, она намерена и дальше принимать участие в съемках "Ледникового периода". Тем не менее, было слышно, что тренер говорит с трудом – ее речь была растянутой, односложной, тихой и замедленной.

Тарасовой стало плохо перед съемками шоу. 75-летнюю знаменитость было решено госпитализировать. Врачи диагностировали у нее нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения.