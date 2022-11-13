Знаменитость возмутила народ своеобразным снимком

Регина Тодоренко, которая недавно стала мамой во второй раз, разрывается между работой и семьей. Звезде приходится очень много трудиться, чтобы обеспечить всех и, как она иногда признается, из-за этого у нее бывают нервые срывы.

Тем не менее, она старается получать удовольствие от своей деятельности. Телеведущая решила принять участие в съемках "Ледникового периода", где стала танцевать под руководством Ильи Авербуха вместе с Александром Энбертом.

Во время одного из последних прокатов Тодоренко надела алое шелковое платье, а ее партнер – классический костюм. Они выступили со страстным представлением, и звезда даже в моменте оторвала элемент одежды со спортсмена.

Чуть позже в своих соцсетях она решила опубликовать фото с выступления, выбрав довольно провокационные снимки, на которых она широко раздвигает ноги прямо на камеру, показывая промежность.

Фото быстро разошлось по соцсетям. В комментариях к публикации народ сперва даже не признал известную личность, поскольку ее лица видно не было.

"Чей пирожок?", "Это Регина так раскорячилась? Уж как она старается, как старается! Хорошо трусы не лопнули!", "Господи, что это вывалилось из трусов",

– пошутили люди над публикацией.