Остался без квартиры: стало известно о тяжелой жизни Леонтьева в США

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Российский артист Валерий Леонтьев последние годы находится в США вместе со своей супругой. Артист еще до спецоперации редко появлялся в России, а после февраля 2022-го и вовсе не приезжал. Как рассказали знакомые, последний год он провел в больничных палатах.
В марте он перенес операцию на глазах. Из-за этого певец практически никуда не выходил. Следом ему сделали очень тяжелую операцию на ногах – еще в начале нулевых он неудачно исполнил танцевальное "па" на сцене и повредил оба мениска на ногах, травма не давала ему жить полноценно.
Однако это не единственные испытания, которые перенес артист в Соединенных Штатах. За годы своей карьеры он заработал достаточно денег, чтобы купить двухэтажную виллу в Майами и квартиру, но в последнее время содержать всю американскую недвижимость он не в состоянии. Концертов нет, корпоративов тоже – отсюда и нехватка денег.
Как сообщает КП, сейчас в реестре на него записан лишь дом, а квартиру, судя во всему, он продал. На данный момент основное жилье Леонтьева в Майами стоит почти 5 млн долларов, и по американскому законодательству ему предстоит заплатить за него около 100 тыс долларов в качестве налога. С постоянными расходами на услуги здравоохранения, которое в США стоит очень дорого, артист может и вовсе разориться.
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