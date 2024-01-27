Выявлен идеальный продукт для пожилых людей

Выявлен идеальный продукт для пожилых людей
Фото: freepik.com
Пенсионерам не помешает употреблять это для здоровья сердца и уменьшения холестерина

Печень трески – популярный в нашей стране продукт. Его обожают и взрослые, и дети. Кроме того, это довольно изысканный деликатес, который иногда именуют "морская фуа-гра". Для пожилых людей это идеальная закуска.

Отрицать пользу этого продукта с пряным, нежным вкусом сложно. Есть легенда, что когда-то викинги ели печень трески сырой, что позволяло им пережить суровую северную зиму с ее тяготами. Да и вообще она считалась у них панацеей от всех болезней.

Идеальным этот продукт можно назвать для пожилых людей, чей организм в силу возраста немного сдал. Печень трески прекрасно поддерживает сердечно-сосудистую систему и благодаря содержащейся в ней Омеге-3 разжижает кровь и снижает риск развития атеросклероза.

Кроме того, в ней содержится витамин РР, который нередко рекомендуют пожилым людям в виде уколов, чтобы поддержать сосуды в нормальном состоянии. Здесь же витамин не в виде инъекций, а в виде вкусного, нежного паштета, которым можно полакомиться под чашечку утреннего чая.

Но и это не все перечисленные полезные компоненты печени трески. В ней есть еще и медь, укрепляющая соединительную ткань, то есть поддерживающая здоровье сосудов.

Важно помнить: это концентрированный продукт, который нужно есть осторожно и без передозировки. Достаточно одной чайной ложки в день, чтобы поддержать организм.

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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