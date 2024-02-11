Чем опасны умные часы

Чем опасны умные часы
Фото: www.unsplash.com
Носить полезный аксессуар постоянно не стоит

Большинство современных людей, которые ведут активный образ жизни, давно и успешно пользуются таким полезным аксессуаром, как умные часы. Этот гаджет позволяет отслеживать изменения в здоровье, записывает тренировки и предлагает много других полезных функций. Однако, как оказалось, эта техника тоже может быть опасной.

Известный врач-терапевт Наталья Белова посоветовала людям снимать аксессуар на ночь. При этом известно, что производители предлагают клиентам носить часы круглосуточно. Доктор подчеркнула, что медицинские сотрудники выступают против таких экспериментов над собой.

Дело в том, что постоянное ношение часов может привести к передавливанию сосудов. Кроме того, на лишенной нормального воздухообмена кожей может завестись грибок или появиться раздражение. Под ремешок часов могут попасть бактерии и вирусы, что также опасно для здоровья. Так что на ночь часы лучше снимать.

Источник: Pravda.Ru ✓ Надежный источник

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