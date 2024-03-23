Как недосып делает человека несчастным

Как недосып делает человека несчастным
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Каждый час имеет огромную ценность

Как известно, невыспавшийся человек чувствует себя очень плохо, все вокруг его раздражает, трудовая эффективность резко падает, а со здоровьем могут начаться серьезные проблемы. Все знают, что ждать участия и проявления доброты от плохо спавшего человека – гиблое дело. При этом последние исследования доказали, что даже потеря нескольких часов сна губительна для психологического состояния.

В ходе исследования добровольцев просили решить некоторые задачи, попробовать сложить в уме числа, а также пугали картинками с устрашающим содержанием. В итоге выяснилось, что даже небольшое снижение количества времени, проведенного в объятиях Морфея, резко изменяет показатели. В целом, человек становится менее счастливым.

Хуже всего пришлось тем, кто спал на четыре часа меньше обычного. Однако даже часа недосыпа уже хватало для того, чтобы чувствовать себя менее позитивным и практически несчастным.

Именно поэтому эксперты советуют уделять пристальное внимание режиму сна. Важно каждый день высыпаться и отправляться в объятия Морфея в комфортных условиях. Лучше всего выработать привычку ложиться и вставать в одно и то же время.

Источник: Psychological bulletin ✓ Надежный источник

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