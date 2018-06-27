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В ОЗХО провалили планы Лондона

Британцам не удалось вовлечь организацию в свои грязные игры

Втянув всю Европу в антироссийский скандал из-за дела Скрипаля, Соединенное Королевство захотело пойти дальше и наделить ОЗХО полномочиями определять виновников при применении химоружия.

Однако ОЗХО отклонила поправки Великобритании. Об этом сообщил в своем Twitter постпред страны при организации Питер Уилсон.

"Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 – против", – говорится в сообщении.


Виктория БАЛАЯН
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