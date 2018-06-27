В ОЗХО провалили планы Лондона

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Втянув всю Европу в антироссийский скандал из-за дела Скрипаля, Соединенное Королевство захотело пойти дальше и наделить ОЗХО полномочиями определять виновников при применении химоружия.
Однако ОЗХО отклонила поправки Великобритании. Об этом сообщил в своем Twitter постпред страны при организации Питер Уилсон.
"Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 – против", – говорится в сообщении.
Burundi’s amendment to our proposed @OPCW Decision would’ve stopped a core objective because it wouldn’t establish a specific arrangement to attribute responsibility for CW use in Syria— Peter Wilson (@PeterWilson) 27 июня 2018 г.
It was voted down
Only 23 countries in favour
78 against #CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/WY3xpv7tUv
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