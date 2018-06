В ОЗХО провалили планы Лондона

Втянув всю Европу в антироссийский скандал из-за дела Скрипаля, Соединенное Королевство захотело пойти дальше и наделить ОЗХО полномочиями определять виновников при применении химоружия.

Однако ОЗХО отклонила поправки Великобритании. Об этом сообщил в своем Twitter постпред страны при организации Питер Уилсон.

"Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 – против", – говорится в сообщении.

Burundi’s amendment to our proposed @OPCW Decision would’ve stopped a core objective because it wouldn’t establish a specific arrangement to attribute responsibility for CW use in Syria



It was voted down



Only 23 countries in favour

78 against #CSPSS4 #NoToChemicalWeapons pic.twitter.com/WY3xpv7tUv