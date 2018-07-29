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Трамп угрожает остановить работу правительства из-за мигрантов

Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia
Американский лидер обрушился с критикой на демократов

Недовольство президента вызвало миграционное законодательство. По его мнению, демократы не очень-то хотят охранять границы США как следует. Одним из самых эффективных способов Дональд Трамп, как известно, считает возведение стены на границе с Мексикой. Это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. Тем не менее, Конгресс не торопится выделять деньги на строительство.

Разгневанный глава Белого дома пригрозил "закрыть" правительство, если законодательство не получит должной поддержки.

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"Я бы скорее приостановил работу правительства, если демократы не поддержат нашу безопасность на границах, в том числе и строительство стены!" – написал он в Twitter.

Кроме того, президент Америки отметил, что не следует пускать в Штаты кого попало. Лотерею с выдачей гражданства необходимо упразднить.

"Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну", – заявил Трамп.

Виктория БАЛАЯН
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