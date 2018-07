Недовольство президента вызвало миграционное законодательство. По его мнению, демократы не очень-то хотят охранять границы США как следует. Одним из самых эффективных способов Дональд Трамп, как известно, считает возведение стены на границе с Мексикой. Это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. Тем не менее, Конгресс не торопится выделять деньги на строительство.

Разгневанный глава Белого дома пригрозил "закрыть" правительство, если законодательство не получит должной поддержки.

"Я бы скорее приостановил работу правительства, если демократы не поддержат нашу безопасность на границах, в том числе и строительство стены!" – написал он в Twitter.

Кроме того, президент Америки отметил, что не следует пускать в Штаты кого попало. Лотерею с выдачей гражданства необходимо упразднить.

"Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну", – заявил Трамп.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!