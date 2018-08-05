Трамп назвал виновников будущей глобальной войны
Президент США Дональд Трамп уверен, что Третья мировая война произойдет по вине СМИ, которые распространяют ложь. Об этом он написал в своем Twitter.
По мнению главы государства, американские журналисты ненавидят его за то, что он назвал их "врагами народа". Сам президент делает для своей страны много полезного, что вызывает раздражение масс-медиа".
По теме
- Политик, бизнесмен Дональд Джон Трамп
"Они также могут спровоцировать войну! Они очень опасны и больны!", – написал Трамп.
The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.
От исхода "дела Скрипалей" зависит судьба Мэй
Поэтому Лондон давит на полицию в Солсбери и Эймсбери
Украинца с литрами яда задержали в Крыму
Отравляющее вещество было произведено в США
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Трусы или крестик: Украинцев поставили перед жестким выбором
- Незалежная увидела ключ от мира в Кремле
- Порошенко подписал Украине смертный приговор
НЛО
- Земле грозит столкновение с планетой Нибиру
- Пришельцы поджарили Америку под кровавой Луной
- Понять язык инопланетян помогут дети
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина