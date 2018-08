Президент США Дональд Трамп уверен, что Третья мировая война произойдет по вине СМИ, которые распространяют ложь. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению главы государства, американские журналисты ненавидят его за то, что он назвал их "врагами народа". Сам президент делает для своей страны много полезного, что вызывает раздражение масс-медиа".

"Они также могут спровоцировать войну! Они очень опасны и больны!", – написал Трамп.

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick!