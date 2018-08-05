Бойню спровоцируют информационные фейки

Президент США Дональд Трамп уверен, что Третья мировая война произойдет по вине СМИ, которые распространяют ложь. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению главы государства, американские журналисты ненавидят его за то, что он назвал их "врагами народа". Сам президент делает для своей страны много полезного, что вызывает раздражение масс-медиа".

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"Они также могут спровоцировать войну! Они очень опасны и больны!", – написал Трамп.