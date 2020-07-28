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В нынешнем ситуации в Соединенных Штатах с акциями протеста "виновата" Российская Федерация. Об этом сегодня написал, надо полагать, в шутку, в своем "Твиттер" президент США Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома обратился к члену Палаты представителей от Демократической партии Джерри Надлеру, который назвал мифом насилие со стороны сторонников движения "Антифа", в том числе в охваченном хаосом Портленде. Трамп считает, что деятельность данной организации противозаконна.
"Они анархисты с километрами "ленты", демонстрирующей их нелегальную деятельность. Джерри, вини во всем Россию, Россию, Россию!" – гласит пост американского лидера.
“Nadler calls ANTIFA violence a MYTH.” @foxandfriends They are Anarchists with miles of “tape” showing their illegal activity. Jerry, blame it on Russia, Russia, Russia!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020
Напомним, еще в конце мая Трамп пообещал, что "Антифа" официально будет признано в Штатах террористической организацией.
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