В нынешнем ситуации в Соединенных Штатах с акциями протеста "виновата" Российская Федерация. Об этом сегодня написал, надо полагать, в шутку, в своем "Твиттер" президент США Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома обратился к члену Палаты представителей от Демократической партии Джерри Надлеру, который назвал мифом насилие со стороны сторонников движения "Антифа", в том числе в охваченном хаосом Портленде. Трамп считает, что деятельность данной организации противозаконна.

"Они анархисты с километрами "ленты", демонстрирующей их нелегальную деятельность. Джерри, вини во всем Россию, Россию, Россию!" – гласит пост американского лидера.

“Nadler calls ANTIFA violence a MYTH.” @foxandfriends They are Anarchists with miles of “tape” showing their illegal activity. Jerry, blame it on Russia, Russia, Russia!