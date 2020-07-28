Трамп шутя обвинил Россию в американских беспорядках

Трамп шутя обвинил Россию в американских беспорядках
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Хозяин Овального кабинета раскритиковал демократов за миф об "Антифа"

В нынешнем ситуации в Соединенных Штатах с акциями протеста "виновата" Российская Федерация. Об этом сегодня написал, надо полагать, в шутку, в своем "Твиттер" президент США Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома обратился к члену Палаты представителей от Демократической партии Джерри Надлеру, который назвал мифом насилие со стороны сторонников движения "Антифа", в том числе в охваченном хаосом Портленде. Трамп считает, что деятельность данной организации противозаконна.

"Они анархисты с километрами "ленты", демонстрирующей их нелегальную деятельность. Джерри, вини во всем Россию, Россию, Россию!" – гласит пост американского лидера.


Напомним, еще в конце мая Трамп пообещал, что "Антифа" официально будет признано в Штатах террористической организацией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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