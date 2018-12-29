Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гостям "Путешествия в Рождество" представят трехдневную программу

Новый год можно встретить на главном городском зимнем фестивале

Целых три дня – 31, 1 и 2 января – на площадках по всей Москве детей и взрослых ждет множество замечательных развлечений: концерты с участием знаменитостей и модных молодых групп, зрелищные спектакли и яркие спортивные шоу, зажигательные дискотеки, и, разумеется, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участие во всех мероприятиях – бесплатное.

В новогоднюю ночь все площадки фестиваля будут работать до 03:00.

Чем заняться в канун Нового года, в новогоднюю ночь и первые дни каникул – читайте в нашем обзоре.

Праздники поближе к дому

31 декабря окружные площадки "Путешествия" работают с 11:00 до 03:00

1 января – с 11:00 до 23:00

2 января – с 11:00 до 22:00

Зарядиться новогодним настроением ранним вечером, еще до семейного праздничного ужина? Выйти на улицу перед самым боем курантов? Может быть, присоединиться к праздничным гуляньям уже ночью? У тех, кто захочет встретить Новый год в родном округе, есть такая возможность!

В канун праздника, 31 декабря, на улицах Городецкая, Митинская, Профсоюзная, Ярцевская, Новопесчаная и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, на площади Славы, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде с 16:00 до 19:00 гостей ждут спектакли, концерты и интерактивные программы.

С 23:00 до 00:15 посетителей всех этих площадок с Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а с 00:15 до 01:00 (или 02:00, в зависимости от площадки) здесь пройдут выступления творческих коллективов и дискотеки.

В Зеленограде, к примеру, не пропустите интерактивный спектакль "Чудеса под Новый год" от театра "Просто красота" (начало – в 18:00) и музыкальную программу "Волшебная ночь" от певцов Натальи Малаховой и Александра Еременко (в 01:00).

На Митинской советуем побывать на спектакле "Съеденное время"  театра "Домик Фани Белл" (в 18:00) и концерте "A Сapella с любовью" от постоянных участников фестивалей цикла "Московские сезоны", вокального коллектива "ПЯТЕRО" (в 00:15).

На улице Хачатуряна с 16:00 до 19:00 можно будет посмотреть сразу три спектакля: "Дед Мороз и потерянный носок" в исполнении артистов театра "Домик Фанни Белл"; "Спящую красавицу" от Санкт-Петербургского театра марионеток; "Кукольный дом" и "Серебряное копытце" от театра "Складной жираф" (также из Санкт-Петербурга). А продолжит вечер интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и дискотека.

На Профсоюзной весь вечер можно будет подпевать любимым хитам. В 18:00 для вас выступит постоянный участник московских фестивалей, коллектив CoffeeTimeBand, а в 00:15 – певица Александра Стрельцова с зажигательной программой "Новый год!".

Интересно и необычно встретить праздник можно будет и на ретроплощадках "Путешествия в Рождество"!

Например, на  Ореховом бульваре (центральная тема площадки – XIX век) гостей ждет театрализованный бал в духе Александровской эпохи. Реконструкторы в стилизованных костюмах откроют вечер полонезом, затем гостей ждет бальная сцена из спектакля "Метель", а далее – танцы, исполнение романсов и чтение стихов. Эта программа пройдет с 00:00 до 02:00.

На бульваре Дмитрия Донского (площадка посвящена советским 1960-м гг.) гостей – также, с полуночи и до 02:00 – ждет маскарад. Реконструкторы пригласят посетителей сделать себе новогодние маски и отпраздновать Новый год с бенгальскими огнями и хлопушками.

1 и 2 января на окружных площадках "Путешествия в Рождество" гостей также ждут спектакли и концерты.

К примеру, на Городецкой в первый день нового года, в 18:00, детей и взрослых порадуют артисты театра перформанса "Антракт", которые представят спектакль "Почта Деда Мороза". На Строгинском бульваре в 19:00 хорошее настроение всем посетителем подарит вокальная группа "A’capella ExpresS" с концертом, который так и называется "Хорошее настроение".

2 января на Профсоюзной подряд можно будет посмотреть два мюзикла – "Зачарованный лес" в 16:00 и "Снежная королева" в 17:00. А на Ореховом бульваре гостей в 17:00 и до 19:00 ждут выступления джаз-бэндов.

Новогодние гулянья в центре Москвы

Всех, кто приедет встречать Новый год в центр Москвы, ждут большие праздничные концерты.

На площадке "Путешествия в Рождество" на площади Революции 31 декабря с 23:00 до 03:00 для вас выступят: ВИА The Champions, Ирина Дубцова, кавер-группа What’s Up и акапелла-коллектив Rain Drops. А 1 января с 20:00 до 23:00 хедлайнерами праздника станут аcappella band "Разные" и певица Валерия, а 2 января с 17:00 до 20:00 – встречайте группу Plus Five и популярных исполнительниц Shena? и Юлию Ковальчук.

На Новом Арбате (сцена расположена возле дома 21) 31 декабря в 22:00 выступит виртуозный коллектив CoffeetimeBand, в 23:00 Sixeight (6/8) – театрально-музыкальная команда, которая играет все: от Дунаевского до Шекспира, и от Битлз до абсурда. В полночь праздник с гостями фестиваля встретит группа Men’s Lyric (эта команда существует на границе поп-арт-рока, фолка с элементами панк-рока), в 01:00 слушаем проверенный временем джаз, в исполнении GalaBand и в 02:00 на эту площадку вернется коллектив Sixeight (6/8), который порадует праздничной новогодней программой советских песен.

Потанцевать и повеселиться от души можно будет и на Тверской площади. В22:00 Sixeight (6/8) исполнит музыкальную программу "Пять минут до нового года", в 23:00 гостей поздравит "ВульфБэнд" – театр абсурда, который, по признанию его участников, точно заставит всех смеяться, пусть даже в -45°C". С полуночи и до 01.00 Полина Пахомова и эстрадный коллектив Ираклия Долидзе подарят гостям программу "Ритмы новогодней Москвы". А затем здесь продолжится дискотека, на которой помимо гостей"зажигать" будут и "постоянные жители" этой площадки – артисты в образах писателей (Пушкина, Гоголя, Сервантеса, Шекспира) и их героев.Замечательное настроение и много-много отличных фото гарантированы всем.

Одним из главных центров новогодних гуляний вновь станет Тверская улица. На три дня – с 31 декабря по 2 январ -, она превратится в праздничное  пешеходное пространство. Здесь в режиме нон-стоп посетителей ждут спектакли российских и зарубежных коллективов, концерты популярных исполнителей, спортивные и цирковые шоу, а также мастер-классы и интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и "Квиз, плиз!" (для участия в играх нужно заранее записаться на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/newyear2019/chgk)

В этом году главная тема праздника на Тверской -"Новый год моего детства", а оформление и культурную программу посвятят истории и традициям празднования Нового года в разные десятилетия: с 1950-х гг. и до наших дней.

Здесь установят четыре сцены, на которых пройдет в сумме более 120 выступлений. Например, Симфонический оркестр CITY и артисты московских музыкальных театров исполнят фрагменты оперы "Золушка", оперетты "Летучая мышь", мюзикла Mamma Mia и других музыкальных произведений, артисты Большого и Театра наций пригласят гостей праздника в "Оперное Путешествие", своими концертами посетителей порадуют ВИА "Самоцветы" и "Новые Самоцветы", певица Валерия, группы Uma2rman и "Братья Грим", Manizha и многие другие знаменитости!

31 декабря праздничные мероприятия на Тверской улице продлятся с 17:00 до 03:00 следующего дня, 1 января праздник продолжится с 11:00 до 23:00, а 2 января – с 11:00 до 20:00. Остальные центральные площадки "Путешествия в Рождество"  31 декабря работают с 11:00 до 03:00, 1 января – с 11:00 до 23.00, 2 января – с 11:00 до 22:00.

Больше информации о новогодней программе фестиваля "Путешествия в Рождество" вы найдете в расписании во вложенном файле и на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/newyear2019

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве – в центре, округах, а также в городских парках – посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы, экскурсии... На прилавках фестивальных торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для родных и близких, ну а рестораторы готовятся удивлять москвичей и туристов вкуснейшими рождественскими блюдами!

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Британия пошли навстречу друг другу после отравления Скрипалей

Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки

Трампу объявят импичмент

Судьба американского президента висит на волоске

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей