Гостям "Путешествия в Рождество" представят трехдневную программу

Новый год можно встретить на главном городском зимнем фестивале

Целых три дня – 31, 1 и 2 января – на площадках по всей Москве детей и взрослых ждет множество замечательных развлечений: концерты с участием знаменитостей и модных молодых групп, зрелищные спектакли и яркие спортивные шоу, зажигательные дискотеки, и, разумеется, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участие во всех мероприятиях – бесплатное.



В новогоднюю ночь все площадки фестиваля будут работать до 03:00.

Чем заняться в канун Нового года, в новогоднюю ночь и первые дни каникул – читайте в нашем обзоре.

Праздники поближе к дому

31 декабря окружные площадки "Путешествия" работают с 11:00 до 03:00

1 января – с 11:00 до 23:00

2 января – с 11:00 до 22:00

Зарядиться новогодним настроением ранним вечером, еще до семейного праздничного ужина? Выйти на улицу перед самым боем курантов? Может быть, присоединиться к праздничным гуляньям уже ночью? У тех, кто захочет встретить Новый год в родном округе, есть такая возможность!

В канун праздника, 31 декабря, на улицах Городецкая, Митинская, Профсоюзная, Ярцевская, Новопесчаная и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, на площади Славы, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде с 16:00 до 19:00 гостей ждут спектакли, концерты и интерактивные программы.

С 23:00 до 00:15 посетителей всех этих площадок с Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а с 00:15 до 01:00 (или 02:00, в зависимости от площадки) здесь пройдут выступления творческих коллективов и дискотеки.

В Зеленограде, к примеру, не пропустите интерактивный спектакль "Чудеса под Новый год" от театра "Просто красота" (начало – в 18:00) и музыкальную программу "Волшебная ночь" от певцов Натальи Малаховой и Александра Еременко (в 01:00).

На Митинской советуем побывать на спектакле "Съеденное время" театра "Домик Фани Белл" (в 18:00) и концерте "A Сapella с любовью" от постоянных участников фестивалей цикла "Московские сезоны", вокального коллектива "ПЯТЕRО" (в 00:15).

На улице Хачатуряна с 16:00 до 19:00 можно будет посмотреть сразу три спектакля: "Дед Мороз и потерянный носок" в исполнении артистов театра "Домик Фанни Белл"; "Спящую красавицу" от Санкт-Петербургского театра марионеток; "Кукольный дом" и "Серебряное копытце" от театра "Складной жираф" (также из Санкт-Петербурга). А продолжит вечер интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и дискотека.

На Профсоюзной весь вечер можно будет подпевать любимым хитам. В 18:00 для вас выступит постоянный участник московских фестивалей, коллектив CoffeeTimeBand, а в 00:15 – певица Александра Стрельцова с зажигательной программой "Новый год!".

Интересно и необычно встретить праздник можно будет и на ретроплощадках "Путешествия в Рождество"!

Например, на Ореховом бульваре (центральная тема площадки – XIX век) гостей ждет театрализованный бал в духе Александровской эпохи. Реконструкторы в стилизованных костюмах откроют вечер полонезом, затем гостей ждет бальная сцена из спектакля "Метель", а далее – танцы, исполнение романсов и чтение стихов. Эта программа пройдет с 00:00 до 02:00.

На бульваре Дмитрия Донского (площадка посвящена советским 1960-м гг.) гостей – также, с полуночи и до 02:00 – ждет маскарад. Реконструкторы пригласят посетителей сделать себе новогодние маски и отпраздновать Новый год с бенгальскими огнями и хлопушками.

1 и 2 января на окружных площадках "Путешествия в Рождество" гостей также ждут спектакли и концерты.

К примеру, на Городецкой в первый день нового года, в 18:00, детей и взрослых порадуют артисты театра перформанса "Антракт", которые представят спектакль "Почта Деда Мороза". На Строгинском бульваре в 19:00 хорошее настроение всем посетителем подарит вокальная группа "A’capella ExpresS" с концертом, который так и называется "Хорошее настроение".

2 января на Профсоюзной подряд можно будет посмотреть два мюзикла – "Зачарованный лес" в 16:00 и "Снежная королева" в 17:00. А на Ореховом бульваре гостей в 17:00 и до 19:00 ждут выступления джаз-бэндов.

Новогодние гулянья в центре Москвы



Всех, кто приедет встречать Новый год в центр Москвы, ждут большие праздничные концерты.

На площадке "Путешествия в Рождество" на площади Революции 31 декабря с 23:00 до 03:00 для вас выступят: ВИА The Champions, Ирина Дубцова, кавер-группа What’s Up и акапелла-коллектив Rain Drops. А 1 января с 20:00 до 23:00 хедлайнерами праздника станут аcappella band "Разные" и певица Валерия, а 2 января с 17:00 до 20:00 – встречайте группу Plus Five и популярных исполнительниц Shena? и Юлию Ковальчук.

На Новом Арбате (сцена расположена возле дома 21) 31 декабря в 22:00 выступит виртуозный коллектив CoffeetimeBand, в 23:00 Sixeight (6/8) – театрально-музыкальная команда, которая играет все: от Дунаевского до Шекспира, и от Битлз до абсурда. В полночь праздник с гостями фестиваля встретит группа Men’s Lyric (эта команда существует на границе поп-арт-рока, фолка с элементами панк-рока), в 01:00 слушаем проверенный временем джаз, в исполнении GalaBand и в 02:00 на эту площадку вернется коллектив Sixeight (6/8), который порадует праздничной новогодней программой советских песен.

Потанцевать и повеселиться от души можно будет и на Тверской площади. В22:00 Sixeight (6/8) исполнит музыкальную программу "Пять минут до нового года", в 23:00 гостей поздравит "ВульфБэнд" – театр абсурда, который, по признанию его участников, точно заставит всех смеяться, пусть даже в -45°C". С полуночи и до 01.00 Полина Пахомова и эстрадный коллектив Ираклия Долидзе подарят гостям программу "Ритмы новогодней Москвы". А затем здесь продолжится дискотека, на которой помимо гостей"зажигать" будут и "постоянные жители" этой площадки – артисты в образах писателей (Пушкина, Гоголя, Сервантеса, Шекспира) и их героев.Замечательное настроение и много-много отличных фото гарантированы всем.

Одним из главных центров новогодних гуляний вновь станет Тверская улица. На три дня – с 31 декабря по 2 январ -, она превратится в праздничное пешеходное пространство. Здесь в режиме нон-стоп посетителей ждут спектакли российских и зарубежных коллективов, концерты популярных исполнителей, спортивные и цирковые шоу, а также мастер-классы и интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и "Квиз, плиз!" (для участия в играх нужно заранее записаться на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/newyear2019/chgk)

В этом году главная тема праздника на Тверской -"Новый год моего детства", а оформление и культурную программу посвятят истории и традициям празднования Нового года в разные десятилетия: с 1950-х гг. и до наших дней.

Здесь установят четыре сцены, на которых пройдет в сумме более 120 выступлений. Например, Симфонический оркестр CITY и артисты московских музыкальных театров исполнят фрагменты оперы "Золушка", оперетты "Летучая мышь", мюзикла Mamma Mia и других музыкальных произведений, артисты Большого и Театра наций пригласят гостей праздника в "Оперное Путешествие", своими концертами посетителей порадуют ВИА "Самоцветы" и "Новые Самоцветы", певица Валерия, группы Uma2rman и "Братья Грим", Manizha и многие другие знаменитости!

31 декабря праздничные мероприятия на Тверской улице продлятся с 17:00 до 03:00 следующего дня, 1 января праздник продолжится с 11:00 до 23:00, а 2 января – с 11:00 до 20:00. Остальные центральные площадки "Путешествия в Рождество" 31 декабря работают с 11:00 до 03:00, 1 января – с 11:00 до 23.00, 2 января – с 11:00 до 22:00.

Больше информации о новогодней программе фестиваля "Путешествия в Рождество" вы найдете в расписании во вложенном файле и на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/newyear2019

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве – в центре, округах, а также в городских парках – посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы, экскурсии... На прилавках фестивальных торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для родных и близких, ну а рестораторы готовятся удивлять москвичей и туристов вкуснейшими рождественскими блюдами!