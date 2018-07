Умерла жена Фрэнка Синатры

Нэнси Синатра ушла из жизни накануне вечером. Печальную новость сообщила ее дочь.

"Она была благословением и светом моей жизни. С Богом, мама. Спасибо тебе за все", – написала она в своем Twitter.

Нэнси и Фрэнк поженились в 1939 году. От этого брака у Синатры было трое детей. Нэнси и Фрэнк пошли по стопам отца и занялись музыкой, а Тина отдала предпочтение киноиндустрии и стала продюсером. Супруги прожили вместе 10 лет. Брак был разрушен из-за интрижки Синатры с актрисой Авой Гарднер. Из-за романа любвеобильного мужа Нэнси развелась с ним в 1949 году.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙