Умерла жена Фрэнка Синатры

Первой супруге легендарного певца был 101 год

Нэнси Синатра ушла из жизни накануне вечером. Печальную новость сообщила ее дочь.

"Она была благословением и светом моей жизни. С Богом, мама. Спасибо тебе за все", – написала она в своем Twitter.

Нэнси и Фрэнк поженились в 1939 году. От этого брака у Синатры было трое детей. Нэнси и Фрэнк пошли по стопам отца и занялись музыкой, а Тина отдала предпочтение киноиндустрии и стала продюсером. Супруги прожили вместе 10 лет. Брак был разрушен из-за интрижки Синатры с актрисой Авой Гарднер. Из-за романа любвеобильного мужа Нэнси развелась с ним в 1949 году.