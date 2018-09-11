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В Афганистане смертник устроил взрыв в толпе

Погибли 19 человек

ЧП случилось в провинции Нангархар. Теракт произошел во время одной из демонстраций. В толпе протестующих, которые требовали отставки главы местной полиции, смертник устроил взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По последним данным, жертвами атаки стали 19 человек, передает телеканал 1TV. Еще 57 были ранены.  

Виктория БАЛАЯН
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