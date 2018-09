ЧП случилось в провинции Нангархар. Теракт произошел во время одной из демонстраций. В толпе протестующих, которые требовали отставки главы местной полиции, смертник устроил взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По последним данным, жертвами атаки стали 19 человек, передает телеканал 1TV. Еще 57 были ранены.

#Breaking - Suicide bomber targets protestors in Mohmand Dara district in Nangarhar province. The protestors asked for dismissal of local police chief. pic.twitter.com/9BWsNBb5JO