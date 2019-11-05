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Найден легкий способ бросить курить

Найден легкий способ бросить курить
Фото: pixabay.com
На помощь придут лекарственые средства

Международная группа ученых сделала открытие, которое поможет многим заядлым курильщикам расстаться со своей вредной привычкой.

Выяснилось, что вещество под названием пиоглитазон, содержащееся в препаратах от диабета второго типа, снижает тягу к никотину и облегчает реакцию организма на прекращение курения.

Специалисты напомнили, что попытки бросить курить часто осложняются негативной реакцией организма. У бывших курильщиков повышается аппетит, вырастает раздражительность, может начаться депрессия. Все это приводит к тому, что люди возвращаются к вредной привычке.

Эксперименты, проведенные на лабораторных грызунах, показали, что пиоглитазон снимает отрицательные последствия никотиновой абстиненции, отмечает The Journal of Neuroscience. Инъекции этого лекарственного средства в гиппокамп мышей уменьшили тремор лап, общую дрожь и трясение головой у самцов. Снижалась и общая тревожность подопытных грызунов, вызванная отменой никотина.

По мнению экспертов, их открытие поможет в будущем снизить физические и эмоциональные страдания при отказе от вредной для здоровья привычки.

Валентина МАЙОРОВА

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