Президент США попал в неловкую ситуацию, которая стала всеобщим достоянием благодаря протокольной видеосъемке. Поднимаясь на борт самолета по трапу, он не заметил, как к его ботинку прилип бумажный лоскут.



Инцидент произошел во время вылета Дональда Трампа из Вашингтона в город Рочестер (штат Миннесота). Видеоролик быстро разошелся по социальным сетям и вызвал у публики бурю восторга.

Доподлинно определить, что именно прилипло к обуви американского лидера, не представляется возможным. Но очень похоже на то, что это кусок туалетной бумаги. Судя по всему, перед дальней дорогой президент посетил туалетную комнату, где, совершив все необходимые процедуры, наступил на валявшийся на полу обрывок. Бумага прилипла к мокрому ботинку, но Трамп этого не заметил и в таком виде отправился в самолет.

На кадрах видеоролика заметно, что окружающие не отважились сообщить главе государства о проблемах с обувью. Однако все закончилось благополучно. Перед тем как зайти в салон, Трамп ненадолго остановился на верхней площадке трапа и помахал провожающим, после чего кусок бумажки остался лежать на полу.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq