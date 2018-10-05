Недруги из окружения главы Белого дома дают о себе знать

Президент США попал в неловкую ситуацию, которая стала всеобщим достоянием благодаря протокольной видеосъемке. Поднимаясь на борт самолета по трапу, он не заметил, как к его ботинку прилип бумажный лоскут.



Инцидент произошел во время вылета Дональда Трампа из Вашингтона в город Рочестер (штат Миннесота). Видеоролик быстро разошелся по социальным сетям и вызвал у публики бурю восторга.

Доподлинно определить, что именно прилипло к обуви американского лидера, не представляется возможным. Но очень похоже на то, что это кусок туалетной бумаги. Судя по всему, перед дальней дорогой президент посетил туалетную комнату, где, совершив все необходимые процедуры, наступил на валявшийся на полу обрывок. Бумага прилипла к мокрому ботинку, но Трамп этого не заметил и в таком виде отправился в самолет.

На кадрах видеоролика заметно, что окружающие не отважились сообщить главе государства о проблемах с обувью. Однако все закончилось благополучно. Перед тем как зайти в салон, Трамп ненадолго остановился на верхней площадке трапа и помахал провожающим, после чего кусок бумажки остался лежать на полу.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq — Joel Franco (@OfficialJoelF) 5 октября 2018 г.

Пользователи соцсетей тут же принялись состязаться в остроумии по поводу ситуации, в которой оказался американский лидер. "Это шифровка из Кремля", – написал один пользователь. "По этому случаю есть поговорка, что к хорошему человеку грязь не пристанет", – отметил другой. "Хорошо, что коровы не летают…" – порадовался третий. "Подобное тянется к подобному", – возразил четвертый.

В России эксперты предположили, что инцидент с туалетной бумагой был подстроен недоброжелателем из президентской команды. "К сожалению Дональда Трампа, его администрация в большинстве своем нелояльна к нему и работает против. Трамп – антисистемный президент США, его приходу к власти – как до выборов, так и после них – противилась и противится его родная партия. Поэтому восхождение Трампа в самолет с туалетной бумагой на ботинке не удивляет, и это еще одно доказательство вопиющей нелояльности его окружения", – сообщил в интервью РИА ФАН политолог Максим Жаров.

Эксперт предупредил президента США, что мелкие пакости со стороны приближенных зашли слишком далеко: "Если Трамп радикально не почистит свою администрацию, его ждет импичмент в самое ближайшее время".

"Трампу данное видео с куском туалетной бумаги на подошве пойдет исключительно в минус. Как это идет в минус и его окружению, которому, похоже, плевать на то, каков имидж президента США, как он выглядит публично и как воспринимается", – согласился с Жаровым политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.