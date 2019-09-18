В результата конфликта погибли два человека

В больнице скончался второй полицейский, пострадавший в перестрелке рядом со станцией метро "Рязанский проспект".

Об этом сообщает телеграм-канал 360tv, официально эта информация пока не подтверждена. Позже телеграм-канал опроверг собственное сообщение.

В среду, 18 сентября, сотрудник полиции был застрелен во время операции по задержанию сотрудника отдела по охране метрополитена. Стрелявший задержан, против него возбуждено уголовное дело.

По информации Mash, задержанный заявил на допросе, что взятку не брал, хотя мигрант якобы предлагал ему 2 тыс. рублей. Стрелявший уточнил, что полицейские из ОСБ вошли в комнату УВД на Московском метрополитене именно в этот момент, вспыхнул конфликт, и мужчина открыл огонь.