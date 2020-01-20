Опухоль мозга: почему нельзя терпеть головную боль
Если головная боль вторгается в жизнь человека с завидным постоянством, то это серьезный повод бить тревогу, предупреждают специалисты клиники Майо. Они перечислили ряд признаков рака мозга, среди которых вышеупомянутый недуг.
Обращать внимание, убеждены медики, следует даже на еле заметные симптомы. Ведь ощущения, о которых может дать знать опухоль, зависят от ее размера, расположения и скорости увеличения.
Так, постоянные головные боли, тошноту и рвоту можно списать на переутомление и проблемы с ЖКТ. Однако они же свидетельствуют о наличии онкологии. Еще один звоночком являются проблемы со зрением, когда предметы видятся в расфокусе, отмечают "Актуальные новости".
Повод идти на осмотр к врачу – нарушение слуха. Также стоит бить тревогу, если вызывают сложности ежедневные процедуры. Подводит язык, когда опухоль давит на речевой центр. О смертельном заболевании также сигнализирует потеря чувствительность в конечностях и расбалансировка всего тела.
При малейшем намеке на вышеперечисленные симптомы нужно, не раздумывая, обращаться к специалисту. Болезнь на ранних стадиях еще можно победить.
Опухоли мозга имеют свою градацию. Медики выделяют астроцитому, нейробластому, глиобластому, аденому. К категории особо опасных относятся новообразования зародышевых клеток, которые формируются вместе с ребенком. Они могут развиться по мере образования яичек или яичников.
Вместе со злокачественными существуют и доброкачественные опухоли. К последним, как правило, относятся образования в гипофизе. Однако это не означает, что в этом случае стоит пренебрегать лечением. Они-то как раз и воздействуют на все тело, выводя его из строя.
В списке доброкачественных – акустическая невринома, которая развивается в слуховом нерве. Чаще всего в этом "статусе" пребывает и менингиома.
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