Жена рассказала о реакции на задержание сенатора Савельева

Задержали перед важным событием: новые подробности в деле сенатора Савельева
Дмитрий Савельев. Фото: пресс-служба Совета Федераций РФ
Для родных чиновника случившееся стало настоящим шоком

Громкое задержание сенатора Дмитрия Савельева по делу о заказном убийстве стало одной из главных новостей уходящей пятницы. Утверждается, что мотивом вероятного преступления стали деньги.

Источники сообщили, что Савельев хотел устроить покушение на своего советника в СИЗО, который ранее был осужден за растрату в 1,6 млн рублей. Сенатор был крайне недоволен тем, что его деньги ушли не на положенное развитие бизнеса, а на чьи-то личные нужды. Простить этого бывшему сотруднику он не смог и нянял киллера за 9 млн рублей.

При этом Савельев был в курсе надвигающихся на него проблем. В одном из недавних разговоров с супругой он говорил ей, чтобы она не приезжала в Россию в ближайшее время. Что именно стряслось у мужа, Ольга не знала. По ее словам, сенатор не мог пойти на преступление, в котором его обвиняют.

"Это какой-то бред и шок. Сегодня день ВДВ, муж десантник, завтра у него день рождения – все мысли у нас были только об этом", – заявила она "Звезде".

Савельева задержали сразу же после заседания Совета Федерации и выступления Валентины Матвиенко. В зал зашел генпрокурор Краснов, который до этого лишил сенатора неприкосновенности.

В доме подозреваемого на 1,3 тысяч квадратов провели обыски. Известно, что также у него есть жилье в Великобритании, где предположительно сейчас и находится его супруга с детьми. 

Источник: Звезда

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