Статистика по коронавирусу в России на 28 октября

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Число выздоровлений возросло до * млн

Суточный прирост больных коронавирусом составил 7 606 человек. В больницы попали 1 268 пациентов, у которых ранее подтвердилось наличие ковида. Было также зафиксировано 11 685 случаев выздоровления и 78 смертей за минувшие суки, сообщает Оперштаб.

Больше всего инфицирований в Москве – 762. В Санкт-Петербурге выявили еще 473 больных. Следом идет Свердловская область, где заболели COVID-19 345 граждан.

Всего в стране, по данным на 28 октября, обнаружили 21,4 млн случаев болезни. Количество выздоровлений составляет 20,7 млн, а смертей – 389 950. 

По данным подмосковных врачей, постковидный синдром обнаруживается у 20% переболевших. Самые серьезные проблемы проявляются в работе легких, а также рост вероятности образования тромбов, передает "Радио 1". 

Сейчас россиянам стала доступна назальная вакцина от коронавируса "Спутник V". Перед вакцинацией врачи не советуют пить спиртные напитки, курить примерно за час до процедуры и не сморкаться и не чихать в течение двух часов после введения препарата, сообщает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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