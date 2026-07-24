Чёрный день германских облигаций

Доходность десятилетних облигаций Германии взлетела до 3,21%, отражая энергетический шок, инфляционные риски и окончательное возвращение Европы к дорогим деньгам надолго.

23 июля 2026 года навсегда войдёт в историю европейского долгового рынка как день, когда всё изменилось. Доходность 10-летних федеральных облигаций Германии – Bund – взлетела до 3,21%, пробив 15-летний максимум, который держался неприкосновенным с 2011 года. Этот рывок произошёл на фоне стремительного удорожания энергоносителей: нефть марки Brent впервые за четыре года пробила отметку в 100 за баррель, европейский газовый бенчмарк Dutch TTF взлетел до трёхлетних максимумов, а рынки в панике переоценивали всю картину монетарной политики Европейского центрального банка. Что стоит за этим шоком, почему это случилось именно сейчас и какие последствия ждут европейскую экономику – разбираемся.

Сначала – цифры, которые всё меняют. Доходность 10-летних Bund достигла 3,21%, прибавив за день 0,02 процентных пункта. За последний месяц она подскочила на 0,34 п.п., а в годовом выражении – на 0,48 п.п. Но это ещё не всё: 15-летние облигации торгуются на уровне 3,48%, а 30-летние – 3,64%, что также близко к многолетним максимумам. Вся кривая доходности сдвинулась вверх параллельно, что говорит не о временной аномалии, а о глубокой переоценке базовых условий. Параллельно с этим нефть марки Brent 23 июля торговалась на уровне 100,49 за баррель, прибавив за день 6,83%. За месяц рост составил катастрофические 36,28%, а в годовом выражении – 45,26%. Европейский газовый бенчмарк Dutch TTF Natural Gas взлетел до 20,94, прибавив 4,85% за день, а LNG Japan/Korea Marker – до 22,00. Золото, традиционное убежище в кризис, торгуется на уровне 4,016 за унцию, подтверждая, что инвесторы ищут защиту от нарастающей неопределённости.

Главный катализатор энергетического шока – эскалация на Ближнем Востоке. Иран фактически ввёл блокаду Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Это вызвало худшие нарушения глобальных энергопоставок в истории. Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Тегерана, а переговоры о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик из-за требования Ирана включить Ливан в мирный процесс. Помимо геополитики, на рынок давят структурные факторы: ОПЕК+ сохраняет жёсткие квоты на добычу, в США и Европе начался летний пик спроса, а ослабление доллара стимулирует спрос на сырьевые товары со стороны держателей других валют. Неожиданный оптимизм появился после заявления главного переговорщика Украины о потенциальной мирной сделке с Россией, однако рынки восприняли это скорее как сигнал к ослаблению санкционного давления на энергорынок, что в краткосрочной перспективе усилило волатильность.

Почему же Bund просели именно сейчас и так резко? Механизм прямой и неумолимый: дорогая нефть и газ означают дорогой бензин, электроэнергию, транспорт, логистику. Всё это напрямую попадает в индекс потребительских цен еврозоны. ЕЦБ, который на заседании 23 июля оставил ставки без изменений, чётко дал понять: растущие энергетические цены ещё не полностью передались в потребительские цены, и инфляционное давление нарастает. Денежные рынки уже заложили в цены как минимум два дополнительных повышения ставок ЕЦБ до конца 2026 года, сентябрьское заседание рассматривается как наиболее вероятный срок следующего шага. Это радикально меняет картину: ещё в начале года большинство аналитиков ожидало смягчения политики, а теперь речь идёт о новом цикле ужесточения. Кроме того, Германия, Франция и Италия наращивают бюджетные расходы, и в 2026 году Германия выпустит €82 млрд 10-летних облигаций в 15 аукционах. Растущее предложение Bund на фоне снижающегося спроса – инвесторы боятся инфляции – естественно давит на цены и толкает доходность вверх.

Для разных игроков это означает разные вещи, но почти для всех – боль. Для Германии это двойной удар: правительство получает более дорогие заимствования, а промышленность, которая и так борется с конкурентоспособностью, сталкивается с ростом энергозатрат. Немецкий экспорт, традиционно опирающийся на дешёвую энергию, получает очередной удар. Для еврозоны в целом возникает риск фрагментации: хотя спреды между доходностью немецких и периферийных облигаций пока остаются относительно стабильными, рост базовой ставки Bund автоматически тянет вверх всю кривую. Италия уже торгуется на уровне 3,95% за 10 лет, Франция – 3,93%. Если кризис затянется, спреды могут резко расшириться, как это было в 2011-2012 годах. Для банков сигналы смешанные: с одной стороны, рост ставок улучшает чистый процентный доход, с другой – обесцениваются существующие портфели облигаций, что ударит по капиталу. Для ипотечных заёмщиков всё однозначно плохо: европейская ипотека привязана к долгосрочным ставкам, и рост доходности Bund напрямую транслируется в рост ставок по ипотеке. В Германии средняя ипотечная ставка уже приближается к 4%, что замораживает рынок недвижимости. Для инвесторов это означает пересмотр стратегий: классическая портфельная стратегия 60/40 снова под вопросом, облигации теряют цену, и инвесторы вынуждены искать убежище в золоте, инфляционно-защищённых облигациях или альтернативах.

Что будет дальше? В краткосрочной перспективе, в ближайшие 3-6 месяцев, ЕЦБ почти наверняка поднимет ставки в сентябре и, вероятно, в декабре 2026 года. Рынок уже это заложил. Нефть останется выше 90-100 до разрешения ближневосточного кризиса, аналитики прогнозируют Brent на уровне 90-102 к концу года. Доходность Bund может пробить 3,30-3,50%, если инфляция в еврозоне ускорится выше 3% годовых. В среднесрочной перспективе, через 1-2 года, если геополитический кризис разрешится, доходность Bund может вернуться к 2,80-2,90%. Однако структурные факторы – дефицит бюджетов, демография, энергопереход – говорят о том, что эпоха нулевых и отрицательных ставок в Европе окончательно ушла.

Ключевые выводы просты и суровы. Это не временный сбой, а структурный сдвиг: Европа входит в эпоху более высоких реальных ставок, и нулевая доходность Bund осталась в прошлом. Энергетический кризис снова стал главным драйвером инфляции, и после двух лет относительного затишья геополитика вернулась на первый план. ЕЦБ оказался в ловушке: поднимать ставки – риск рецессии, не поднимать – риск инфляции, и пока выбор сделан в пользу борьбы с инфляцией. Германия платит за свою энергетическую зависимость: отказ от российского газа, переход на возобновляемые источники, которые не справляются с базовой нагрузкой, – всё это делает экономику уязвимой к энергетическим шокам. Рынок облигаций переживает самую большую переоценку за десятилетие, и инвесторам, которые купили Bund на пике, грозят многомиллиардные убытки.

23 июля 2026 года – день, когда европейский долговой рынок окончательно сказал "нет" эпохе дешёвых денег. Доходность 3,21% по Bund – это не просто цифра, это символ новой реальности, в которой безопасные активы больше не бесплатны, а энергетическая безопасность стоит дороже, чем любые климатические амбиции. Следующие месяцы покажут, насколько устойчив этот новый режим – и способна ли Европа к нему адаптироваться.