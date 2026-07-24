США с 24 июля вводят 12,5% пошлины на импорт из России и еще 59 стран

С 24 июля 2026 года США вводят новые импортные пошлины до 12,5 % для 60 стран — включая Россию, провоцируя ответные меры и усиливая риски фрагментации мировой торговли.

С сегодняшнего дня Соединенные Штаты вводят новый режим импортных пошлин, который затрагивает 60 государств и территорий, включая Россию. Максимальная ставка в 12,5% установлена для России, Китая, Японии, Южной Кореи и Швейцарии, сообщает Reuters. Для Великобритании, Индии, Канады, Мексики и стран Евросоюза, которые, по оценке Вашингтона, добились прогресса в борьбе с принудительным трудом, пошлина составит 10%.

Новые тарифы вводятся на основании Раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Это стало вынужденным шагом после того, как в феврале 2026 года Верховный суд США признал незаконными предыдущие пошлины, введенные по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Чтобы избежать полной отмены импортных барьеров, администрация временно установила 10-процентный глобальный тариф на 150 дней. С 24 июля этот переходный период завершился, и вступил в силу новый юридически более защищенный механизм.

Официальная цель новых пошлин, как заявляет Офис торгового представителя США, – борьба с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что сегодняшние действия положат начало исправлению ситуации, которая является одновременно нарушением прав человека и искажением торговой практики, цитирует Reuters.

При этом новые тарифы имеют широкий перечень исключений. Они не применяются к топливу, продовольствию, удобрениям, а также к автомобилям, металлам и фармацевтике, которые уже облагаются отдельными отраслевыми пошлинами. Кроме того, из-под действия мер выведена торговля в рамках соглашения USMCA с Канадой и Мексикой.

По оценке аналитиков, реальное влияние новых пошлин на экономику США будет ограниченным. Как отметил Олу Сонола из Fitch Ratings, "это скорее шум, чем шок, поскольку меры были ожидаемы, а с учетом исключений эффективная средняя ставка останется ниже 10%". Эксперт добавил, что существенного влияния на прогнозы роста и инфляции в США новые тарифы не окажут.

Для России ситуация выглядит более сложной. Помимо прямого удорожания экспорта, существуют риски введения вторичных пошлин до 100% на страны, которые продолжают закупать российские энергоносители. Кроме того, новые требования к прозрачности производственных цепочек создают для российских экспортеров дополнительные административные барьеры.

В ответ на американские меры правительство России анонсировало введение дополнительных пошлин в размере 25–40% на ряд товаров из США, включая оборудование для нефтегазовой отрасли и дорожно-строительную технику, передает ТАСС. По оценке Москвы, ущерб от новых американских ограничений превышает 500 миллионов долларов, и ответные шаги призваны частично его компенсировать.

Мировые финансовые рынки отреагировали на вступление пошлин в силу сдержанно. Инвесторы уже закладывали эти меры в котировки. Однако аналитики предупреждают, что полный эффект станет заметен через несколько месяцев, когда бизнес начнет перестраивать логистические цепочки, а потребители могут столкнуться с ростом цен на отдельные категории импортных товаров.

Европейский союз и Китай уже выразили обеспокоенность новыми тарифами и пригрозили ответными действиями. Это может привести к дальнейшей фрагментации глобальной торговой системы, которая и без того ослаблена последствиями пандемии и геополитической напряженностью.

Таким образом, новые пошлины становятся очередным этапом торговой войны между США и рядом стран. Их реальные последствия пока остаются неопределенными и будут зависеть от дальнейших шагов всех участников, включая возможные ответные меры и судебные оспаривания.